একঝলক (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

বিক্রির আগে বেলুন ফুলিয়ে রাখছেন বিক্রেতা। ফুলবাড়ী গেট, খুলনা, ১৪ সেপ্টেম্বরপুকুরে ফুটেছে লাল শাপলা। পৌরসভা পুকুর, মৌলভীবাজার, ১৪ সেপ্টেম্বর
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ছাগলের পিঠে উড়ে এসে বসেছে একটি পাখি। বানার নদ, গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর
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মাছের পোনা ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। শিরোমণি, খুলনা, ১৪ সেপ্টেম্বরবিক্রির জন্য হাটে উঠেছে পাট। বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বরড্রাগন ফুলের কলিতে জমেছে বৃষ্টির ফোঁটা। শিমুজ্জেছড়া, রাঙামাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর।প্রখর রোদের মধ্যে পাথর ভাঙার কাজে নারী শ্রমিকেরা। মিরাবাজার, সিলেট, ১৪ সেপ্টেম্বরোখালের পানিতে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন এক ব্যক্তি। ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বরনৌকায় করে সুরমা নদীতে মাছ ধরতে এসেছেন তাঁরা। চাঁদনীঘাট, সিলেট, ১৪ সেপ্টেম্বরমাছ সংরক্ষণের জন্য বরফ ভেঙে টুকরা করছেন একজন শ্রমিক। মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর