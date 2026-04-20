একঝলক (২০ এপ্রিল ২০২৬)

টকটকে লাল রঙের পাহাড়ি এ ফলকে চাকমারা ডাকে ‘রসকো’, ত্রিপুরারা ‘তাইথাক’। বাঙালিদের কাছে এটা পরিচিত ‘রক্তফল’ নামে। পিটিসি সড়কমুখ, রাঙামাটি, ২০ এপ্রিলসড়কের পাশের গাছে ফুটেছে সোনালু ফুল। শহর রক্ষা বাঁধ, রাঙামাটি, ২০ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
যমুনার চর থেকে কাঁচা–পাকা ধান কেটে আনা হয়েছে। ৩ নম্বর ক্রসবার এলাকা, সিরাজগঞ্জ, ২০ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন অভিভাবক। শিবগঞ্জ, সিলেট, ২০ এপ্রিললেইস–ফিতাসহ হরেক পণ্য বিক্রি করতে বেরিয়েছেন ফেরিওয়ালা। কদমতলি, সিলেট, ২০ এপ্রিল আড়তে সবজির পাইকারি বেচাকেনা চলছে। দৌলতপুর, খুলনা, ২০ এপ্রিলগরমের দাপটে বেড়েছে হাতপাখার বেচাকেনা। দৌলতপুর, খুলনা, ২০ এপ্রিলযমুনা নদীতে নৌকায় করে মাছ ধরছেন মৎস্যজীবীরা। ৩ নম্বর ক্রসবার এলাকা, সিরাজগঞ্জ, ২০ এপ্রিল হাওরে কাটা ধান ট্রাক্টরে করে আনা হচ্ছে। দক্ষিণ জাল্লাবাদ, কিশোরগঞ্জ, ২০ এপ্রিলশিশুকে দেওয়া হচ্ছে হামের টিকা। সিটি করপোরেশন চত্বর, রংপুর, ২০ এপ্রিলজ্বালানি তেলের জন্য মোটরসাইকেল ও গাড়ির লম্বা সারি। দীঘারকান্দা বাইপাস, ময়মনসিংহ, ২০ এপ্রিল