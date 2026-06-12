একঝলক (১২ জুন ২০২৬)

পাটখেতের আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত দুই কৃষক। ছোট ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ১২ জুনফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সমুদ্রসৈকতের সিসি ব্লকে ব্রাজিলের পতাকার রং করেছেন সমর্থকেরা। আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ১৩ জুন
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হাটে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে ধান। সমেশপুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ১২ জুন
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ল্যান্টানা ফুলের মধু পান করছে একটি প্রজাপতি। রাঙামাটি, ১২ জুন বর্ষায় নদীতে পানি বাড়ায় মাছ ধরার চাঁইয়ের চাহিদাও বেড়েছে। মাগুরা থেকে কেনা মাছ ধরার চাঁই বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন পদ্মাপারের দুই বাসিন্দা। পাটপাশা, ফরিদপুর সদর, ১১ জুনমনু নদে নৌকা নিয়ে মাছ ধরছেন দুই মৎস্যজীবী। চাঁদনীঘাট, মৌলভীবাজার, ১২ জুন