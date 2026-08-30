একঝলক

একঝলক (৩০ আগস্ট ২০২৬)

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নয়নতারা ফুলের পাপড়িতে জমেছে বৃষ্টির ফোঁটা। স্বর্গপুর বন ভাবনা কেন্দ্র, রাঙামাটি, ৩০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
সকালে নেমেছে বৃষ্টি। একই ছাতার নিচে মায়ের সঙ্গে স্কুলের পথে ছোট্ট দুই পথযাত্রী। বয়রা, খুলনা, ৩০ আগস্ট
বানার নদের পাড়ের বালুচরে খাবারের খোঁজ করছে জোড়া ঘুঘু। গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৩০ আগস্ট
সবুজ পাতায় বসেছে প্রজাপতি। গোমতী নদীর পাড়, কুমিল্লা, ৩০ আগস্ট
বাড়ির পাশে গ্রামীণ সড়কের ধারে পাটকাঠি শুকানো হচ্ছে। নিখুর্দি, ফরিদপুর, ৩০ আগস্ট
কেটলি আকৃতির চায়ের দোকানে যমুনার পাড়ে বেড়াতে আসা মানুষের ভিড়। ৩ নম্বর ক্রসবার এলাকা, সিরাজগঞ্জ, ৩০ আগস্ট
হাওরে মাছ ধরতে অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে রিং জাল বা চায়না দুয়ারি জাল। সূক্ষ্ম ফাঁসের এই জালে পোনা মাছ, ডিমওয়ালা মা মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী আটকে মারা যায়। এ কারণে এই জাল তৈরি, বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। নিকলীর কুর্শা এলাকা, কিশোরগঞ্জ, ৩০ আগস্ট
কপসিয়া ফুলের পাপড়িতে জমে আছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ৩০ আগস্ট
দূর-দূরান্ত থেকে আনা জাম্বুরা বিক্রি করছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ৩০ আগস্ট
সড়কের দুই পাশে গাছপালা যেন বিছিয়ে দিয়েছে সবুজের চাদর। দিঘী দক্ষিণপাড়া, মানিকগঞ্জ, ৩০ আগস্ট
মালবোঝাই পিকআপটি ভোরে চাকা ভেঙে সড়কে পড়ে আছে। প্রেসক্লাবের সামনে, রংপুর, ৩০ আগস্ট
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