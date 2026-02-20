একঝলক (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আগামীকাল শনিবার একুশে ফেব্রুয়ারি। তাই শেষ সময়ে শহীদ মিনারের প্রাচীর রংতুলি দিয়ে সাজাচ্ছেন এই শিল্পী। আদালত সড়ক, খাগড়াছড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারিআন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুল ব্যবসায়ীরা। প্রেসক্লাবের সামনে, বান্দরবান, ২০ ফেব্রুয়ারি
আচার তৈরির জন্য গাছপাকা মিষ্টি তেঁতুল রোদে শুকাচ্ছেন তিনি। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি
খেত থেকে গাজর তুলছেন চাষিরা। চর দুর্গাপুর, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারিরিকশাভ্যান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভাঙারি মালামাল সংগ্রহ করেন পারভীন বেগম। এই ভাঙারি মালামাল বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। কোমরপুর, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারিসারা বছর মাটির তৈজসপত্র বিক্রি করে সংসার চালান পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা। বাড়ির উঠানে মাটির পাতিল তৈরি করছেন এই নারী। বাহিরদিয়া, ফরিদপুর, ২০ ফেব্রুয়ারিবাড়ির আঙিনায় রং করে রাখা হয়েছে ঐতিহ্যের মাটির ঘড়া বা জালা। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারিকাপ্তাই হ্রদের পাড়ে ফুটে আছে বাগানবিলাস ফুল। হিল ভিউ রিসোর্ট, রাঙামাটি, ২০ ফেব্রুয়ারিবিলে ফুটেছে শাপলা। রামজাদী, বান্দরবান, ২০ ফেব্রুয়ারিবেড়া বোনার জন্য মুলি বাঁশ ফালি করে রোদে শুকাতে দিচ্ছেন পাহাড়ি এই কারিগর। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি