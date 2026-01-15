একঝলক

একঝলক (১৫ জানুয়ারি ২০২৬)

ছবি:
নদীর বুকে সকালের সোনালি রোদের ঝলকানি। পানখালী, দাকোপ, খুলনা, ১৫ জানুয়ারি
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
সূর্যমুখী ফুলের ওপর বসে আছে ফিঙে পাখি। লেমুছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ জানুয়ারি
ঘর সাজানোর উপকরণের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতা। শাহ মোস্তফা সড়ক, মৌলভীবাজার, ১৫ জানুয়ারি
নানা পণ্য ফেরি করে বিক্রি করছেন তিনি। বাদিয়াচড়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১৫ জানুয়ারি
নিজের বানানো দই ও মিষ্টি ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এই ব্যক্তি। পানখালী, দাকোপ, খুলনা, ১৫ জানুয়ারি
বেড়া বানানোর জন্য বাঁশ ফালি করার কাজ করছেন তিনি। লেমুছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ জানুয়ারি
শীতের সকালে বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাচ্ছে শিশুটি। পানখালী, দাকোপ, খুলনা, ১৫ জানুয়ারি
ফুটেছে কাঁটামুকুট ফুল। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ, ১৫ জানুয়ারি
