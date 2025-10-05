একঝলক (৫ অক্টোবর ২০২৫)

রাতের বৃষ্টির ফোঁটা জমেছে অলকানন্দা ফুলে। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ৫ অক্টোবর
হঠাৎ করেই বাজারে মরিচের দাম বেড়েছে। মাঠে বাড়ন্ত মরিচখেতে হেলে পড়া গাছ কাঠি দিয়ে বেঁধে দিচ্ছেন তিন নারী। চাপড়া, ধুনট, বগুড়া, ৫ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
শিকারের খোঁজে কলাপাতায় বসেছে শিকারি ল্যাঞ্জা লাটোরা পাখি। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৫ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
রাতে জাল ফেলে রেখেছিলেন। আটকা পড়া ছোট মাছ তুলে রাখছেন এই মৎস্যশিকারি। আসামবস্তি সেতু, রাঙামাটি, ৫ অক্টোবরজুমের ফসল ভুট্টা, শসা, মার্ফা, চিনালসহ বিভিন্ন ফলমূল বিক্রি করছেন এক জুমচাষি। জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে, রাঙামাটি,৫ অক্টোবরসাপ্তাহিক বাজারে নৌকাভর্তি মুলা নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। সাঙ্গু ব্রিজ, বান্দরবান, ৫ অক্টোবরবটগাছের পাকা ফলে জড়ো হয়েছে লাল পিঁপড়া। তেঁতুলিয়াপাড়া, বান্দরবান, ৫ অক্টোবরঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা একটি বাসে আরেক বাসের ধাক্কায় চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। উদ্ধারকাজে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, ৫ অক্টোবরবটগাছের পাকা ফল খেতে এসেছে সবুজ পায়রা। তেঁতুলিয়াপাড়া, বান্দরবান, ৫ অক্টোবর