একঝলক (১০ অক্টোবর ২০২৬)

ফুটেছে কুঞ্জলতা ফুল। ফুরমোন পাড়া, রাঙামাটি, ১০ অক্টোবরচলছে নৌকা মেরামতের কাজ। পুরানপাড়া, রাঙামাটি, ১০ অক্টোবর
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মহালয়া ও তর্পণ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। গোয়ালচামট শ্রী অঙ্গন চত্বর, ফরিদপুর, ১০ অক্টোবর
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পথে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করা হচ্ছে খেলনা, বেলুন ও হাওয়াই মিঠাই। ঝিলটুলী, ফরিদপুর, ১০ অক্টোবরপানের বরজে পরিচর্যায় ব্যস্ত এক চাষি। সুখপাড়া, অভয়নগর, যশোর, ১০ অক্টোবরখেত থেকে তোলা শসা বিক্রির জন্য বাজারে আনা হয়েছে। বাশুয়াড়ী, অভয়নগর, যশোর, ১০ অক্টোবরমাছের আঁশ সংগ্রহ করে বিক্রির আগে রোদে শুকানো হচ্ছে। চেলোপাড়া চাষী বাজার, বগুড়া, ১০ অক্টোবরবিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করেছে ব্যাডস। নগর ভবনের সামনের সড়ক, বগুড়া, ১০ অক্টোবর সকালেকাজের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন নির্মাণশ্রমিকেরা। টাউন হল এলাকা, রংপুর, ১০ অক্টোবরহালকা শীতের সকালে কাজের অপেক্ষায় বসে আছেন এক দিনমজুর। বেতপট্টি, রংপুর, ১০ অক্টোবরসড়কের দুই পাশে গাছের সারি যেন সবুজ চাদরে মোড়া পথ। বড়াই, মানিকগঞ্জ, ১০ অক্টোবরবিলের পানিতে মাছ ধরছে শিশুরা। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবর