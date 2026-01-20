একঝলক (২০ জানুয়ারি ২০২৬)

জলপথে নেওয়ার জন্য ট্রলারে মালামাল তুলছেন শ্রমিকেরা। বড় বাজার, খুলনা, ২০ জানুয়ারিচেটেপুটে খাবার খাচ্ছে শিশুটি। বিআইডব্লিউটিএ লঞ্চঘাট এলাকা, খুলনা, ২০ জানুয়ারি
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় উপলক্ষে আসামিদের পুলিশি পাহারায় আদালতে নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চত্বর, ঢাকা, ২০ জানুয়ারি
বিদ্যুতের তারে উড়ে এসে বসেছে শালিকের ঝাঁক। স্টেশন সড়ক, বগুড়া, ২০ জানুয়ারিপথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০ জানুয়ারিদুই বিড়ালের ঝগড়া। উত্তর কেল্লাবন্দ, রংপুর, ২০ জানুয়ারিকলার মোচা খেতে মজা। ভগবানপুর, মানিকগঞ্জ, ২০ জানুয়ারিটক বরইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতা। ফতেহ আলী সেতু এলাকা, বগুড়া, ২০ জানুয়ারিখালি ড্রামের তলায় তেল জমে আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছেন তিনি। বড় বাজার বলাকা ঘাট, খুলনা, ২০ জানুয়ারি