একঝলক (২৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেত থেকে ফুলকপি তুলে বাছাই করা হচ্ছে। এরপর সবজির আড়তে নিয়ে তা বিক্রি করা হবে। টিপনা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২৪ ডিসেম্বরমাঠে দল বেঁধে চলছে পেঁয়াজের চারা রোপণের কাজ। রনকাইল, কানাইপুর, ফরিদপুর। ২৪ ডিসেম্বর
শীতের সকালে এভাবে ঝুঁকি নিয়ে পিকআপ ভ্যানে করে যাচ্ছেন নির্মাণশ্রমিকেরা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই অসতর্ক চলাচলে ঘটছে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ ডিসেম্বর
ইঞ্জিনের নৌকায় কলা ও বাতাবিলেবু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাঙামাটি শহরের সাপ্তাহিক হাটে। পুরানপাড়া, রাঙামাটি, ২৪ ডিসেম্বরখড়কুটো আঁটি বেঁধে রাখছেন পাহাড়ি এক কৃষাণি। গোখাদ্য ও মাশরুম উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় এগুলো। শিমুজ্জেছড়া, রাঙামাটি, ২৪ ডিসেম্বরকুয়াশাঢাকা সকালে উঁচু ভবনের দেয়ালে বসে রোদ পোহাচ্ছে একটি কাঠবিড়ালি। সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বর, বগুড়া, ২৪ ডিসেম্বরমই টেনে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করছেন এই কৃষক। সাহাপুর, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা, ২৪ ডিসেম্বরডোঙায় বসে খালে পাতা জাল টেনে মাছ ধরছেন জেলে। গজেন্দ্রপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২৪ ডিসেম্বরশীতের সকালে খেজুরের মিষ্টি রসের স্বাদ নিচ্ছে পাখিটি। খাসকান্দি, কানাইপুর, ফরিদপুর, ২৪ ডিসেম্বরঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও আরিচা-কাজীরহাট নৌপথে দুটি ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। পাটুরিয়া, আরিচা, মানিকগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বরপথের ধারে নার্সারিতে ফুটে আছে নানা জাতের চন্দ্রমল্লিকা ফুল। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে, রংপুর, ২৪ ডিসেম্বররংপুরে কয়েক দিন ধরে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে মহাসড়ক। এ সময় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক, রংপুর, ২৪ ডিসেম্বর