একঝলক (২২ নভেম্বর ২০২৫)

মাঠ পেরিয়ে আলপথে বাড়ির দিকে চলেছে এক শিশু। উলিপুর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ২২ নভেম্বর
পানগাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছেন কৃষক। বলরামপুর, রংপুর, ২২ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
খেত থেকে ধান কেটে নিয়ে গেছেন কৃষক। খেতে পড়ে থাকা অংশ কুড়িয়ে নিচ্ছেন এক নারী। ভাসানচর, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ২২ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
ধান কাটা আর মাড়াইয়ের ধুম পড়েছে, তাই মাড়াইযন্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন এই চাষি। ভেলুপাড়া, রংপুর, ২২ নভেম্বরআইন অমান্য করে রাজবাড়ীর বিভিন্ন হাটবাজারে প্রকাশ্যে ছোট জাটকা ইলিশ মাছ বিক্রি চলছে। দৌলতদিয়া বাজার, রাজবাড়ী, ২২ নভেম্বরআড়িয়ল খাঁ নদের তীরে জন্মানো কচুরিপানা কেটে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি, বাড়িতে নিয়ে এগুলো গবাদিপশুকে খাওয়ানো হবে। নোমোরহাট, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ২২ নভেম্বরশীতের সকালে গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো সড়কে পড়েছে। প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে আলো–ছায়ার খেলা। চরাইচা, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল, ২২ নভেম্বরবাড়ির সামনে বারান্দায় বসে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে সুতা গোটানোর কাজ করছেন এক বম নারী। বেথানীপাড়া, বান্দরবান, ২২ নভেম্বরমিষ্টি রোদে ছোট ভাইকে সাইকেলে বসিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন বোন। উজানীপাড়া, বান্দরবান, ২২ নভেম্বরজেলেরা বেড়াজাল ফেলে মাছ আহরণ করছেন কাপ্তাই হ্রদে। রাজবন বিহার, রাঙামাটি, ২২ নভেম্বরবিলেতি ধনেপাতাখেতের আগাছা পরিষ্কার কাজ করছেন মারমা জনগোষ্ঠীর এক দম্পতি। তম্বপাড়া, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২২ নভেম্বররঞ্জনাগাছের লাল বীজগুলো দেখতে খুব সুন্দর। সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে এর নাম ‘রেড লাকি সিড’। অনেকে এই বীজ দিয়ে আংটি, মালা, দুল বানান। এ গাছের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে। পাতা, বাকল ও বীজ ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক বা রং এ গাছ থেকে পাওয়া যায় বলে এর নাম রঞ্জনা। নুহাশপল্লী, গাজীপুর, ২২ নভেম্বরগাছে থোকায় থোকায় ঝুলছে বিলিম্বি ফল। ডলুপাড়া, বান্দরবান, ২২ নভেম্বরএই মৌসুমে নানা রকমের সামাজিক আয়োজনে গোলাপের চাহিদা বেড়েছে। বাগান থেকে গোলাপ তুলে পাইকারি বিক্রি করবেন চাষি আনিসুল হক। পক্ষীফান্দা, রংপুর, ২২ নভেম্বরবছরের শুরুতেই নতুন পাঠ্যবই দেওয়া হবে, তাই ঢাকা থেকে নতুন ছাপানো বই আনা হয়েছে। সেই বই সংরক্ষণ করছেন শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মীরা। কাছারিবাজার, রংপুর, ২২ নভেম্বরহেমন্তের সকালে গ্রামীণ মাঠ থেকে আমন ধান নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন একদল কৃষক। শাবরুল, শাজাহানপুর, বগুড়া, ২২ নভেম্বরসূর্য অস্ত যাওয়ার মুহূর্ত। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ২২ নভেম্বর