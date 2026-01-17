একঝলক

একঝলক (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে শুরু হওয়া গণমাধ্যম সম্মিলনের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় দাঁড়িয়ে সম্মান জানান সবাই। কেআইবি মিলনায়তন, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি
ছবি: জাহিদুল করিম
পরীক্ষামূলক সূর্যমুখীর চাষ করেছেন এক চাষী। ফলন ভালো হয়েছে, সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে চারপাশে। লেমুছড়ি, রাঙামাটি, ১৭ জানুয়ারি
পাতাঝরা গাছের ডালে বসে আছে একা বক পাখি। হাইল হাওর, মৌলভীবাজার, ১৭ জানুয়ারি
শহর থেকে ডিঙিনৌকাভর্তি ইট নদীপথ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে গন্তব্যে। পুরান পাড়া, রাঙামাটি, ১৭ জানুয়ারি
জানালার কাচে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে বারবার ঠোকর মারছে ছাতারে পাখিটি। আলুটিলা, রাঙামাটি, ১৭ জানুয়ারি
খাল থেকে এভাবে পানি তুলে বোরো ধানের জমিতে সেচ দিচ্ছেন এই তরুণ। জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৭ জানুয়ারি
শান্ত সকালে গাছপালায় ঢাকা পুকুরপাড়ে হাঁসের অপেক্ষা। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারি
ভাঙাচোরা পথে ধুলা উড়িয়ে আসছে ট্রাক। তাই তড়িঘড়ি করে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার তাড়া সাইকেল আরোহীর। বাস্তুহারা বাইপাস লিংক সড়ক, খুলনা, ১৭ জানুয়ারি
মিষ্টি খেজুর রসের স্বাদ নিতে এসেছে হলদে পাখিটি। রায়েরমহল, খুলনা, ১৭ জানুয়ারি
মাঠে বোরো ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষকেরা। ঘোগা সেতু, শেরপুর, বগুড়া, ১৭ জানুয়ারি
মাছ ধরা শেষে নৌকা নিয়ে গন্তব্যে ফিরছেন জেলে। শ্রীপুর লঞ্চঘাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, ১৭ জানুয়ারি
কালাবদর ও এর আশপাশের নদীতে মাছ ধরা শেষে নদীর তীরে খালের প্রবেশপথে রেখে দেওয়া হচ্ছে নৌকা। শ্রীপুর লঞ্চঘাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, ১৭ জানুয়ারি
