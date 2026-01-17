একঝলক (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)

শহর থেকে ডিঙিনৌকাভর্তি ইট নদীপথ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে গন্তব্যে। পুরান পাড়া, রাঙামাটি, ১৭ জানুয়ারিজানালার কাচে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে বারবার ঠোকর মারছে ছাতারে পাখিটি। আলুটিলা, রাঙামাটি, ১৭ জানুয়ারিখাল থেকে এভাবে পানি তুলে বোরো ধানের জমিতে সেচ দিচ্ছেন এই তরুণ। জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৭ জানুয়ারিশান্ত সকালে গাছপালায় ঢাকা পুকুরপাড়ে হাঁসের অপেক্ষা। তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারিভাঙাচোরা পথে ধুলা উড়িয়ে আসছে ট্রাক। তাই তড়িঘড়ি করে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার তাড়া সাইকেল আরোহীর। বাস্তুহারা বাইপাস লিংক সড়ক, খুলনা, ১৭ জানুয়ারিমিষ্টি খেজুর রসের স্বাদ নিতে এসেছে হলদে পাখিটি। রায়েরমহল, খুলনা, ১৭ জানুয়ারিমাঠে বোরো ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষকেরা। ঘোগা সেতু, শেরপুর, বগুড়া, ১৭ জানুয়ারিমাছ ধরা শেষে নৌকা নিয়ে গন্তব্যে ফিরছেন জেলে। শ্রীপুর লঞ্চঘাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, ১৭ জানুয়ারিকালাবদর ও এর আশপাশের নদীতে মাছ ধরা শেষে নদীর তীরে খালের প্রবেশপথে রেখে দেওয়া হচ্ছে নৌকা। শ্রীপুর লঞ্চঘাট, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, ১৭ জানুয়ারি