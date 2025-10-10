একঝলক (১০ অক্টোবর ২০২৫)

ফরিদপুরে পদ্মা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে চারটি বসতবাড়ি ও দুটি দোকান। হুমকির মুখে রয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১২টি বাড়ি। পালডাঙ্গী এলাকা, ডিক্রীরচর ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৯ অক্টোবর
শিশুদের খেলনা বিক্রি করছেন বগুড়ার রফিক শেখ। ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে দিনে আয় করেন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। গোয়ালচামট এলাকা, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ১০ অক্টোবর
কঠিন চীবর দান উৎসবে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন পুণ্যার্থীরা। অংডো বৌদ্ধবিহার, খাগড়াছড়ি, ১০ অক্টোবর
জলাশয়ে জন্মানো ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের ডাল কেটে বাড়ি ফিরছেন এই ব্যক্তি। শুকানচকি এলাকা, রংপুর শহরতলি, ১০ অক্টোবরসকালের কুয়াশার মধ্যে চা–বাগান থেকে চা–পাতা সংগ্রহ করছেন শ্রমিকেরা। গোফাপাড়া এলাকা, সদর উপজেলা, পঞ্চগড়, ১০ অক্টোবর পিরোজপুর জেলার বৈঠাকাটা থেকে নদীপথে ট্রলারে শীতকালীন সবজি নিয়ে বরিশালে এসেছেন বিক্রেতারা। স্থানীয় ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা দরদাম করে কিনে নিচ্ছেন। সারসি বাজার, কাশিপুর ইউনিয়ন, বরিশাল, ১০ অক্টোবরপথের ধারে জলাশয়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। শালিয়াগাড়ি এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবরকাঠবিড়ালি গাছের ডালে বসে পাকুড় ফল খাচ্ছে। কলাবুনিয়া, রাঙামাটি, ১০ অক্টোবর ব্যাটারিচালিত রিকশাভ্যানে তৈরি পোশাক ও থান কাপড় নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছেন ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম। বত্তরবিল এলাকা, রংপুর শহরতলি, ১০ অক্টোবরপানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতায় থেমে যায় পথচলা। ভোগান্তি নিয়ে চলতে হচ্ছে মীরহাজিরবাগের বাসিন্দাদের। শ্যামপুর, ঢাকা, ১০ অক্টোবরবৃষ্টির মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা এক শিশু। ঢাকা, ১০ অক্টোবরসকাল থেকে টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। চলাচলে ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী। হোসেনি দালান রোড, পুরান ঢাকা, ১০ অক্টোবর