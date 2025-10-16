এক ঝলক (১৬ অক্টোবর ২০২৫)

ফেলে দেওয়া ঝালমুড়ির ঠোঙায় উৎসুক কাঠবিড়ালী। বিএল কলেজ, খুলনা, ১৬ অক্টোবর
গ্রামীণ সড়কে সাইকেলে চেপে বিদ্যালয়ের পথে দুই শিক্ষার্থী। কর্ণিপাড়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৬ অক্টোবর
যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যাটারিচালিত রিকশায় লাল ও সবুজ রঙের নম্বর লিখে দিচ্ছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা মাঠ, বগুড়া, ১৬ অক্টোবর
শরতের ঝকঝকে আকাশের নিচে কাপ্তাই হ্রদের নীল জলরাশি মনোমুগ্ধকর রূপে ছড়িয়ে আছে। বড়াদম, রাঙামাটি, ১৬ অক্টোবরচা-বাগানের পথ পেরিয়ে সকালে বিদ্যালয়ের পথে হাস্যোজ্জ্বল এক শিশুশিক্ষার্থী। দলাদলি চা-বাগান, সিলেট, ১৬ অক্টোবরযশোর থেকে আনা কতবেল বিক্রি করছেন এই মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর, ১৬ অক্টোবর লালমনিরহাটের তিস্তার চর এলাকায় বাঁশের মাচায় বিশেষ এই তরমুজ চাষ হয়েছে। বিক্রির জন্য তা শহরে আনা হয়েছে। সিটিপার্ক বাজার, রংপুর, ১৬ অক্টোবরপথের ধারে ফুটে আছে শ্বেতকণ্টকিনী ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৬অক্টোবরজলাশয় থেকে কচুরিপানার ফুল তুলে সন্তানকে কোলে নিয়ে আলপথ ধরে হেঁটে বাড়িতে ফিরছেন এক অভিভাবক। শ্যামলাগাতিপাড়া, বগুড়া, ১৬ অক্টোবরবিলের পানিতে পেতে রাখা জাল থেকে মাছ সংগ্রহ করছেন এই ব্যক্তি। খোয়ার, গোট্টি, ফরিদপুর, ১৬ অক্টোবর নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই বিক্রির জন্য ব্যবহৃত সিরিঞ্জের সুই ভাঙছেন দুই ব্যক্তি। নিউ সদরঘাট রোড, বরিশাল, ১৬ অক্টোবরসকালবেলা ভ্যানে আনা কলা পাইকারি বিক্রির পর ক্রেতাদের হাতে পৌঁছতে চলেছে। তালাইমারি বাজার, রাজশাহী, ১৬ অক্টোবর