এক ঝলক (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)

সূর্যোদয়ের সময় শোলমারী নদীর বুকে সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ছিল। ছয়ঘড়িয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৮ জানুয়ারিকুকুরছানাগুলো ভীষণ প্রিয় এই শিশুটির। উষ্ণতা দিতে ওদের গরম কাপড়ে মুড়িয়ে দিচ্ছে সে। আমতৈল, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৮ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
বীজ থেকে নিজে উৎপাদন করা মাশরুম বিক্রি করতে এসেছেন পাহাড়ি নারী। শীত মৌসুমে এই মাশরুমের চাষ বেশ ভালো হয়। রাঙামাটি–খাগড়াছড়ি সড়কের বোদিপুর এলাকা, ১৮ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
জলাশয়ের ধারে রাজহাঁসেরা। ধলাই নদ, মৌলভীবাজার, ১৮ জানুয়ারিবিক্রির জন্য খেত থেকে সবজি সংগ্রহ করছেন কৃষক। জলমা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৮ জানুয়ারিকেউ বলে কাগজ ফুল, কেউ বলে বাগানবিলাস। বাগানে শোভা ছড়াচ্ছে ফুলটি। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, ১৮ জানুয়ারিভ্যানে ফার্মের মুরগির খাবারের বস্তা নিয়ে যাচ্ছেন একজন। গোপালখালী, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১৮ জানুয়ারিশীতের সকালে শর্ষে ফুলে শিশিরবিন্দু। কয়ড়া, মানিকগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারিবাড়ির পাশেই পথের ধারে বসে নতুন জাল বানাচ্ছেন এই ব্যক্তি। বালা কইগাড়ি, বগুড়া, ১৮ জানুয়ারিদূর গ্রামের মাঠ থেকে জ্বালানির জন্য খড়কুটো সংগ্রহ করে বাড়িতে ফিরছেন এক নারী। দক্ষিণভাগ, বগুড়া, ১৮ জানুয়ারি।ফুটে আছে শুভ্র কসমস ফুল। নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, কুমিল্লা, ১৮ জানুয়ারিপ্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে অসহায়, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। কলমাকান্দা, নেত্রকোনা, ১৮ জানুয়ারি