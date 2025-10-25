একঝলক

একঝলক (২৫ অক্টোবর’ ২০২৫)

ছবি:
পাতায় বসেছে খুদে ঘাসফড়িং। সুরভি উদ্যান, রংপুর, ২৫ অক্টোবর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
খাঁচার ভেতরে খাবার হাতে ঝুলে আছে ছোট্ট একটি বানর। রামজাদি, বান্দরবান, ২৫ অক্টোবর
পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর
চাষ করার জন্য জমিতে পানি দিয়ে নরম করা হচ্ছে। পিঠাকড়া, সিলেট, ২৫ অক্টোবর
আমনখেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষকেরা। মেজরটিলা, সিলেট, ২৫ অক্টোবর
নিজের খেতের ফসল তুলে গ্রাম থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় শহরে বিক্রি করতে যাচ্ছেন তাঁরা। পুরানপাড়া, ২৫ অক্টোবর
রংবেরঙের প্রজাপতি ফুলের রস খাচ্ছে। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২৫ অক্টোবর
বিস্তীর্ণ জলাশয়জুড়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বিজরা বাজার, কুমিল্লা, ২৫ অক্টোবর
নিজের বাগানের সুপারি সাইকেলে চাপিয়ে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। নোনাডাঙ্গা, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবর
সড়কের ধারে ফল বিক্রি করতে বসেছেন মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী। প্রধান ডাকঘরের সামনে, রংপুর, ২৫ অক্টোবর
নারকেলের ছোবড়া বা খোসা থেকে আঁশ ছেঁকে আলাদা করার পর যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেটিই হলো কোকোপিট। এটি আধুনিক কৃষি ও বাগানে মাটির এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রহিমাবাদ, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবর
প্রথম আলো মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে সদর উপজেলায় শতাধিক শিশুকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। ছুটি ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর
খেয়াঘাটে নৌকার অপেক্ষায় চরাঞ্চলের মানুষ। চরবাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২৫ অক্টোবর
