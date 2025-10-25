একঝলক (২৫ অক্টোবর’ ২০২৫)

পাতায় বসেছে খুদে ঘাসফড়িং। সুরভি উদ্যান, রংপুর, ২৫ অক্টোবর
খাঁচার ভেতরে খাবার হাতে ঝুলে আছে ছোট্ট একটি বানর। রামজাদি, বান্দরবান, ২৫ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর
বিজ্ঞাপন
চাষ করার জন্য জমিতে পানি দিয়ে নরম করা হচ্ছে। পিঠাকড়া, সিলেট, ২৫ অক্টোবরআমনখেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষকেরা। মেজরটিলা, সিলেট, ২৫ অক্টোবরনিজের খেতের ফসল তুলে গ্রাম থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় শহরে বিক্রি করতে যাচ্ছেন তাঁরা। পুরানপাড়া, ২৫ অক্টোবররংবেরঙের প্রজাপতি ফুলের রস খাচ্ছে। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২৫ অক্টোবরবিস্তীর্ণ জলাশয়জুড়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বিজরা বাজার, কুমিল্লা, ২৫ অক্টোবরনিজের বাগানের সুপারি সাইকেলে চাপিয়ে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। নোনাডাঙ্গা, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবর সড়কের ধারে ফল বিক্রি করতে বসেছেন মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী। প্রধান ডাকঘরের সামনে, রংপুর, ২৫ অক্টোবরনারকেলের ছোবড়া বা খোসা থেকে আঁশ ছেঁকে আলাদা করার পর যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেটিই হলো কোকোপিট। এটি আধুনিক কৃষি ও বাগানে মাটির এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রহিমাবাদ, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবরপ্রথম আলো মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে সদর উপজেলায় শতাধিক শিশুকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। ছুটি ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ২৫ অক্টোবরখেয়াঘাটে নৌকার অপেক্ষায় চরাঞ্চলের মানুষ। চরবাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২৫ অক্টোবর