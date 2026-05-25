একঝলক (২৪ মে ২০২৬)

ফুটেছে বুনো ফুল। কোটবাড়ী, কুমিল্লা, ২৫ মেঈদে বাড়ি ফেরা। ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়ক, গাজীপুর, ২৫ মে
নানা নকশা ও রঙের গামছা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। স্টেশন সড়ক, খুলনা, ২৫ মে
আড়ত থেকে পেঁয়াজ কিনে বিক্রির জন্য ভ্যানে তুলে নিচ্ছেন বিক্রেতা। স্টেশন সড়ক, খুলনা, ২৫ মেগরমে স্বস্তি পেতে পুকুরে নেমে সাঁতার কাটছে শিশুরা। গোদারপার, বান্দরবান, ২৫ মেবিক্রির জন্য খেত থেকে বরবটি সংগ্রহ করছেন পাহাড়ি এক নারী। পাইক্ষ্যং (নোয়াপাড়া), বান্দরবান, ২৫ মেকোরবানির পশু কাটার জন্য প্রয়োজন হবে নানা ছুরি, বঁটি। তাই কামারপাড়ায় ব্যস্ততা। হাটখোলা, বরিশাল, ২৫ মেরংপুরের বাজারে আসতে শুরু করেছে দিনাজপুরের বিখ্যাত লিচু। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ২৫ মেকোরবানি ঈদে বাড়ে মসলার চাহিদা। তাই মসলার দোকানে ক্রেতারা ভিড় করেছেন। বাজার রোড, বরিশাল, ২৫ মেসকাল থেকে বৃষ্টি নেই। এ সুযোগে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য ছুটছে দুই কিশোর। কদমতলা, পীরগাছা, রংপুর, ২৫ মে