একঝলক (৩ মার্চ ২০২৬)

বসন্তের সকালে পাহাড়-গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৩ ফেব্রুয়ারিপাহাড়ি পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। স্থানীয় লোকজন এই ফুলকে তারুম বা টুরিং ফুল নামে ডাকে। বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি, ৩ ফেব্রুয়ারি
বোরো খেতে আগাছা নিড়ানি দিচ্ছেন দুই কৃষক। ডাঙ্গী, চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর, ৩ মার্চ
শ্যালো মেশিন দিয়ে বোরো খেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। সেই পানিতে দুরন্তপনায় মেতে উঠেছে শিশু-কিশোরেরা। চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর, ৩ মার্চ শিমুলের ডালে বসে আছে ফিঙে। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ৩ মার্চ শান্ত দুপুরে পুকুরের পানিতে ছায়া পড়ে আছে গাছের। বারুহাঁস, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ৩ মার্চঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে বাসা বানানোর ব্যস্ততায় এক চড়ুই। জোড়াগেট, খুলনা, ৩ মার্চসকালে চুরি-ফিতা বিক্রির জন্য বের হয়েছেন তিন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। দিঘিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩ মার্চচান্দের গাড়িতে করে ফুলঝাড়ু গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি এক তরুণ ব্যবসায়ী। বরকল, রাঙামাটি, ৩ ফেব্রুয়ারিরঙিন পিটুনিয়ার ওপর কালো ভ্রমর। হাদিস পার্ক, খুলনা, ৩ মার্চঘূর্ণনযন্ত্রের মাধ্যমে চা–বাগানের গাছে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ৩ মার্চ