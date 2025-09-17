একঝলক (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

সড়কের পাশে স্তূপ করা ইট ভাঙছেন এই নারী শ্রমিক। শিববাড়ি, সিলেট, ১৭ সেপ্টেম্বর
খেত থেকে চিচিঙ্গা সংগ্রহ করা হচ্ছে। বটতলী, বান্দরবান, ১৭ সেপ্টেম্বর
চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট বায়েজিদ বোস্তামী সংযোগ সড়ক থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ওঠার সময় চালবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বালুভর্তি আরেকটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ১৭ সেপ্টেম্বর
সকালের বৃষ্টিতে প্লাস্টিকের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখে হাঁটছেন এই ব্যক্তি। বাস্তুহারা, খুলনা, ১৭ সেপ্টেম্বরবাড়িতে পোষা হাঁসের খাবারের জন্য শামুক সংগ্রহ করছেন এই নারী। দড়িপাড়া, গাবতলী, বগুড়া, ১৭ সেপ্টেম্বরখালে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন মৎস্যজীবীরা। নুরপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৭ সেপ্টেম্বর নৌকার সঙ্গে গাছের গুঁড়ি বেঁধে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নেছারাবাদ ফেরিঘাট, পিরোজপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ৮. বিক্রির জন্য নিজের বাগানের গাছ থেকে মাল্টা ছিঁড়ছেন ক্যহ্লামং নামের এই ব্যক্তি। এবার ৩০ শতক জমিতে বারি মাল্টার চাষ করেছেন তিনি। রেইচা, বান্দরবান, ১৭ সেপ্টেম্বর। ছবি: মংহাইসিং মারমাধানখেতে কীটনাশক ছিটানো হচ্ছে। দলবনিয়া, বান্দরবান, ১৭ সেপ্টেম্বর হাওরের ভরা পানিতে জাল ফেলে মাছ শিকার করছেন মৎস্যজীবীরা। দোবাগীর হাওর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ১৭ সেপ্টেম্বরশিকার দেখে উড়ালের মুহূর্তে পানকৌড়ি। দোবাগীর হাওর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ১৭ সেপ্টেম্বর