একঝলক

একঝলক (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
কামরাঙাগাছে ফুল ফুটেছে। মনু সেতু এলাকা, মৌলভীবাজার, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আকমল হোসেন
বিদ্যুতের তারে উড়ে এসে বসেছে সুইচোরা পাখি। লাকচতল, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
পথের ধারে ফুটেছে রঙিন বুনো ফুল। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩০ সেপ্টেম্বর
কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরছেন তাঁরা। স্বর্ণটিলা, রাঙামাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর
উঠানে বসে কাঠের হামানদিস্তা নিয়ে কাজে ব্যস্ত এক নারী। কাউখালী, রাঙামাটি, ৩০ সেপ্টেম্বর
ফুলকপির খেতে কাজ করছেন কৃষক। উথলী, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর
খেতে উড়ে এসে বসেছে সাদা বকের ঝাঁক। উথলী, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর
গাছের ডালে সোনাবউ পাখি। আটমাইল, পাবনা, ৩০ সেপ্টেম্বর
জলাশয়ে ফুটেছে পদ্মফুল। মালিগাছা, পাবনা, ৩০ সেপ্টেম্বর
ল্যান্টানা ফুলে বসেছে একটি প্রজাপতি। নারানখাইয়া, খাগড়াছড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর
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