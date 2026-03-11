একঝলক (১১ মার্চ ২০২৬)

বসন্তের সকালে সূর্যোদয়। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ১১ মার্চউপজেলা বন বিভাগ চত্বরে ফুটেছে ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১১ মার্চ
ঝরা পাতা কুড়িয়ে বস্তায় ভরে সাইকেলে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। শিরোমনি, খুলনা, ১১ মার্চ
বন থেকে গাছের শুকনা ডাল সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি নারী। কাট্টোলতলী, রাঙামাটি, ১১ মার্চপেঁয়াজ ফুলে মৌমাছি এসেছে। চন্দ্রশেখরদী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১১ মার্চমান্দারগাছের ফুলের মধু খাচ্ছে টিয়া পাখি। খাগড়াছড়ি, ১১ মার্চশসাখেতে বালাইনাশক দিচ্ছেন কৃষক। হাসানপুর, মৌলভীবাজার, ১১ মার্চরমজান মাসে কাজের আশায় ভোর থেকে শহরে এসে বসে আছেন দিনমজুরেরা। লোহাপট্টি, রংপুর, ১১ মার্চগ্রাম থেকে পাইকারি দরে বেল সংগ্রহ করে শহরে বিক্রি করতে এসেছেন এই ব্যবসায়ী। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর, ১১ মার্চবসন্তে ফুটেছে বাহারি রঙের ফুল। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ১১ মার্চ