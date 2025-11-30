একঝলক (৩০ নভেম্বর ২০২৫)

গাছে ফুটেছে নীল কানছেঁড়া ফুল। বারাকপুর, দিঘলিয়া, খুলনা, ৩০ নভেম্বরবিভিন্ন ট্রেনে বেহালা বাজিয়ে যাত্রীদের লোকগান শোনান বাউল সবুজ মিয়া (৫৫)। যাত্রীদের কেউ কেউ খুশি হয়ে তাঁকে বকশিশ দেন। পাহাড়িকা এক্সপ্রেস, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ৩০ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
সকালের মিষ্টি রোদে চরের মাঠে ধান থেকে খড়কুটা আলাদা করায় ব্যস্ত এক নারী। কুড়িপাড়া চরাঞ্চল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৩০ নভেম্বর
বিজ্ঞাপন
যমুনার চরাঞ্চলে প্রচুর মাষকলাই চাষ হয়। সদ্য তোলা মাষকলাইয়ের গাছ মাড়াইয়ের আগে পথের ধারে শুকিয়ে নিচ্ছেন এক নারী। কুঁড়িপাড়া চরাঞ্চল, বগুড়া, ৩০ নভেম্বরনৌকায় ভেসে কুশিয়ারা নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন জেলেরা। কাশিমপুর, মৌলভীবাজার, ৩০ নভেম্বরকুয়াশার সকালে মিষ্টি রোদে শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে বের হয়েছেন বাবা। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ৩০ নভেম্বরসকালের ফাঁকা সড়কে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে দুই শিশু। ময়নাকুঠি, রংপুর, ৩০ নভেম্বরবাড়ির উঠানে ধান মাড়াই করছেন এক কিষানি। ফকিরগঞ্জ, রংপুর, ৩০ নভেম্বরপাঠদান শুরুর আগে বিদ্যালয়ের মাঠে দোলনায় দোল খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর, ফরিদপুর, ৩০ নভেম্বর‘প্রজেক্ট’ জমা দেওয়ার শেষ দিনে শ্রেণিকক্ষের মডেল তৈরি করে মায়ের হাত ধরে বিদ্যালয়ে এসেছে প্রাক্-প্রাথমিকের এক শিক্ষার্থী। গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর, ৩০ নভেম্বর