একঝলক (১১ এপ্রিল ২০২৬)

চিড়িয়াখানায় সিংহ খাঁচায় বন্দী থাকলেও সাফারি পার্কে থাকে অনেকটাই উন্মুক্ত। গাজীপুর সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১১ এপ্রিলচারপাশে লাল আভা ছড়িয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে। জয়সাগর দিঘি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১১ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
ফুলটির নাম টর্চ জিঞ্জার, পোরসেলাইন নামেও ডাকা হয় একে। এটি আদা পরিবারভুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। রাজ বনবিহার, রাঙামাটি, ১১ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
হাটের দিনে গ্রামের মানুষ নিজের ফলানো ফসল বিক্রি করতে আসেন। এই নারীরা ডিঙিনৌকাভর্তি করে এনেছেন আনারস। কল্যাণপুর, রাঙামাটি, ১১ এপ্রিলভোলার বিভিন্ন চর থেকে ট্রলারবোঝাই হয়ে খুলনায় এসেছে তরমুজ। বড় বাজার ঘাটে ট্রলার থেকে ঝুড়িতে করে মাথায় করে ফলগুলো নামাচ্ছেন শ্রমিকেরা। রকেট ঘাট, খুলনা, ১১ এপ্রিলরোদেলা সকালের আলোয় ফুটে থাকা লাল জবা। গাবতলা, খুলনা, ১১ এপ্রিলবন থেকে সংগ্রহ করা গাছের ডাল নিয়ে চেঙ্গী নদী পার হয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি এক নারী। পানছড়ি কানুনগোপাড়া, খাগড়াছড়ি, ১১ এপ্রিলশহর থেকে প্লাস্টিক পণ্য কিনে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করতে যাচ্ছেন এক ফেরিওয়ালা। রাধাবল্লভ, রংপুর, ১১ এপ্রিলবুনো ফুলে বসে আছে দৃষ্টি নন্দন প্রজাপতি। যৌথ খামার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১১ এপ্রিল চৈত্রের শেষ দিকে এসে ভোরে আকস্মিকভাবে কুয়াশায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সকাল সোয়া ৭টার দিকে ফেরি চলাচল আবার শুরু হয়। দৌলতদিয়া ফেরিঘাট, রাজবাড়ী, ১১ এপ্রিলমসলা বাটার জন্য সিমেন্টের তৈরি পাটার চাহিদা বেড়ে যায় পবিত্র ঈদুল আজহার সময়। এখন থেকে তা তৈরিতে হাত দিয়েছেন কারিগরেরা। তৈরি করা এই পাটা নেওয়া হচ্ছে দোকানে। আশরতপুর, রংপুর, ১১ এপ্রিল