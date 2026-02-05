একঝলক (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

গোলাপি রঙের অর্কিড কাঞ্চন ফুটতে শুরু করেছে। নতুনপাড়া, রাঙামাটি, ৫ ফেব্রুয়ারিওএমএসের পণ্যবাহী গাড়ি থেকে পণ্য কেনার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। ঝালোপাড়া, সিলেট, ৫ ফেব্রুয়ারি
বাসা বোনার জন্য প্লাস্টিকের দড়ি মুখে নিয়ে উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাকটি। তোপখানা, সিলেট, ৫ ফেব্রুয়ারি
ফুলজোড় নদীর পাড়ে অস্থায়ী বসতি গড়েছে বেদেরা। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারিবিল ও ঘেরের মাছ পাইকারি দরে কিনে তা সাইকেলে নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছেন এই ব্যবসায়ীরা। তেলিগাতী, দিঘলিয়া,খুলনা, ৫ ফেব্রুয়ারিবিদ্যুতের তারে ঝোলানো হয়েছে নির্বাচনী প্রতীক। তেলিগাতী, দিঘলিয়া, খুলনা, ৫ ফেব্রুয়ারি।মাথায় টুকরিভর্তি হরেক পণ্য নিয়ে বেরিয়েছেন এই ফেরিওয়ালা। নগরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় তিনি এসব পণ্য বিক্রি করবেন। কিনব্রিজ এলাকা, সিলেট, ৫ ফেব্রুয়ারিআকাশে মেঘের সঙ্গে সূর্যের লুকোচুরি। রাজাবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৫ ফেব্রুয়ারিঘুরে ঘুরে পাটি বিক্রি করছেন তিনি। শহীদনগর-জুরানপুর সড়ক, দশপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৫ ফেব্রুয়ারিমাঘের শেষে পলাশ ফুটেছে। আসছে ফাগুন মাস। তেলিগাতী, দিঘলিয়া, খুলনা, ৫ ফেব্রুয়ারি