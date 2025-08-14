একঝলক

একঝলক (১৪ আগস্ট ২০২৫)

কোচিং সেন্টারের পোস্টার ও ব্যানারে ছেয়ে আছে আকাশ। সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজের সামনে, খান জাহান আলী সড়ক, রয়েল মোড়, খুলনা, ১৪ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
বিক্রির জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে টেনে রাঙামাটি শহরে বাঁশ নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি দুই তরুণ। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ১৪ আগস্ট
মাছ ধরার সরঞ্জাম বাঁশের চাঁই নিয়ে কাপ্তাই হ্রদে ছোট মাছ শিকারে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। দীঘলি বাঁক, রাঙামাটি, ১৪ আগস্ট
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পণ্যবাহী ট্রাক বিকল হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৪ আগস্ট
ঐতিহ্যবাহী শত বছরের পুরোনো হাটে চলছে ডিঙি নৌকার কেনাবেচা। ঘিওর হাট, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ১৩ আগস্ট
বৃষ্টিস্নাত সকালে পথের ধারে কলাবতী ফুলে জমেছে বৃষ্টির ফোঁটা। হাড়োকান্দি, ফরিদপুর, ১৪ আগস্ট
সড়কের ওপর রাখা হচ্ছে ভবন নির্মাণসামগ্রী। এতে নিয়মিত যানজট সৃষ্টি হচ্ছে ঢাকা-গৌরীপুর-হোমনা সড়কে। গৌরীপুর বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৪ আগস্ট
সাইকেলে বেঁধে আমগাছের চারা বিক্রি করতে চলছেন এই মৌসুমি চারা বিক্রেতা। সাহবাজপুর, রংপুর, ১৪ আগস্ট
গৃহস্থালি পণ্য মাথায় নিয়ে বিক্রি করতে বেড়িয়েছেন এই বিক্রেতা। ঈশ্বরপুর, রংপুর, ১৪ আগস্ট
