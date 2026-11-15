একঝলক (১৫ নভেম্বর ২০২৬)

গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ভোরের সূর্য। দীঘলছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ নভেম্বরভোরবেলায় কাপ্তাই হ্রদে নৌকা নিয়ে মাছ ধরা। স্বর্ণটিলা, রাঙামাটি, ১৫ নভেম্বর
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গাছের ডালে বসেছে মৌটুসি পাখি। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৫ নভেম্বর
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সেদ্ধ ধান রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত এই নারী। ডিক্রিরচর, ফরিদপুর, ১৫ নভেম্বরবিক্রির জন্য বানানো হচ্ছে মাটির চুলা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১৫ নভেম্বরচলার পথে ফুটেছে ঘাসফুলের শিষ। বরাতিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ নভেম্বরভ্যানে করে হাটে নেওয়া হচ্ছে পাটখড়ি। বরাতিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ নভেম্বরশীতের ভোরে পথের ধারে বিক্রির জন্য ভাপা পিঠা বানাচ্ছেন তিনি। রঘু এলাকা, রংপুর, ১৫ নভেম্বরহেমন্তে পাকা ধান কাটা হচ্ছে। উত্তরগাঁও, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, ১৫ নভেম্বর