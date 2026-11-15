একঝলক

একঝলক (১৫ নভেম্বর ২০২৬)

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গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ভোরের সূর্য। দীঘলছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ নভেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
ভোরবেলায় কাপ্তাই হ্রদে নৌকা নিয়ে মাছ ধরা। স্বর্ণটিলা, রাঙামাটি, ১৫ নভেম্বর
গাছের ডালে বসেছে মৌটুসি পাখি। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৫ নভেম্বর
সেদ্ধ ধান রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত এই নারী। ডিক্রিরচর, ফরিদপুর, ১৫ নভেম্বর
বিক্রির জন্য বানানো হচ্ছে মাটির চুলা। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১৫ নভেম্বর
চলার পথে ফুটেছে ঘাসফুলের শিষ। বরাতিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ নভেম্বর
ভ্যানে করে হাটে নেওয়া হচ্ছে পাটখড়ি। বরাতিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১৫ নভেম্বর
শীতের ভোরে পথের ধারে বিক্রির জন্য ভাপা পিঠা বানাচ্ছেন তিনি। রঘু এলাকা, রংপুর, ১৫ নভেম্বর
হেমন্তে পাকা ধান কাটা হচ্ছে। উত্তরগাঁও, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, ১৫ নভেম্বর
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