একঝলক (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

বাহারি ফুলে বাহারি প্রজাপতি। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২ ফেব্রুয়ারি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে নতুন আলু। উত্তরাঞ্চল থেকে ট্রাকে করে সিলেটে আনা হয়েছে। সোবহানীঘাট, সিলেট, ২ ফেব্রুয়ারি
বিজ্ঞাপন
হোগলাপাতা দিয়ে বানানো হচ্ছে ঝুড়ি। ঘোলাগাড়ি, শেরপুর, বগুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি
বিজ্ঞাপন
কাপ্তাই হ্রদে জাল ফেলে মাছ ধরছেন একদল মৎস্যশিকারি। ছোট–বড় সব আকারের মাছ আটকায় এই জালে। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২ ফেব্রুয়ারিখেজুরের রসের স্বাদ নিতে এসেছে বুলবুলি পাখিটি। দৌলতপুর, খুলনা, ২ ফেব্রুয়ারিবাড়ন্ত ভুট্টা খেতে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক কৃষক। কলাকোপা, গাবতলী, বগুড়া, ২ ফেব্রুয়ারিফাল্গুনের আগেই বাজারে এসেছে তরমুজ। সিলেটের বিভিন্ন উপজেলায় এখন আগাম তরমুজ চাষ হচ্ছে। কদমতলী, সিলেট, ২ ফেব্রুয়ারিসকালবেলায় নৌকায় ভেসে ভেসে নদীতে মাছ শিকার করছেন দুই মৎস্যজীবী। সুরমা নদী, সিলেট, ২ ফেব্রুয়ারিসড়কের ধারে নজর কাড়ছে নানা রঙের কসমস ফুল। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে, রংপুর, ২ ফেব্রুয়ারিবস্তায় ঢুকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সার্কিট হাউস মাঠ, ময়মনসিংহ, ২ ফেব্রুয়ারি