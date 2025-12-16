একঝলক(১৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

পৌষের শুরুতে কনকনে শীতের সকাল। তাই আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে চেয়ার নিয়ে বসে গরমের আঁচ নিচ্ছে শিশুরা। হারাটি এলাকা, রংপুর, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শারীরিক কসরতে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। বেলস পার্ক, বরিশাল, ১৬ ডিসেম্বর
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শারীরিক কসরতে বাংলাদেশের বিজয়গাথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীরা। এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম, ১৬ ডিসেম্বর
লাল-সবুজ রঙের বেলুন উড়িয়ে খুলনা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মহান বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। খুলনা জেলা স্টেডিয়াম, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা। ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাবুডাইং আলোর পাঠশালায় বিস্কুট দৌড়ে শিক্ষার্থীরা। বাবুডাইং, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। ফরিদপুর, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিলেট জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে প্রদর্শন করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। সিলেট জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেট, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী। রাঙামাটি চিংহ্লা মং মারি স্টেডিয়াম, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজে অংশ নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শহীদ আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম, পাবনা, ১৬ ডিসেম্বরএকই জমিতে কলাগাছ, আলু, পেঁয়াজ ও রসুন রোপণ করেছেন প্রবীণ এই কৃষক। সেই জমিতে সার দিচ্ছেন তিনি। জহরপুর, কিশোরগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বরমহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বগুড়া জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম, বগুড়া, ১৬ ডিসেম্বর