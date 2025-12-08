একঝলক (৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

বুনো ফুলে উড়ে এসে বসেছে বাহারি রঙের প্রজাপতি। ভুয়ো আদাম, রাঙামাটি, ৮ ডিসেম্বরশীতে জবুথবু বানর। ভোরের মিঠে রোদের অপেক্ষায়। জারুলছড়ি, রাঙামাটি, ৮ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
আলু রোপণের জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। করমজাপাড়া, কাহালু, বগুড়া, ৮ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
গাছের ডালে বসে আছে কাঠশালিক পাখিটি। বলাবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৮ ডিসেম্বরখালে জাল ফেলে মাছ ধরছেন এক জেলে। আউসখালী, খুলনা, ৮ ডিসেম্বরবেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে তাঁর ভাস্কর্য পরিষ্কার করা হচ্ছে। বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র, পায়রাবন্দ, রংপুর, ৮ ডিসেম্বরবার্ষিক পরীক্ষার খাতায় ছবি আঁকছে এক শিশুশিক্ষার্থী। ইউনিভার্স একাডেমি, ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ, ৮ ডিসেম্বররোদে শুকাতে দেওয়া ধান নেড়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত দুই নারী। সাচিবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৮ ডিসেম্বর