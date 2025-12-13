একঝলক

একঝলক (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব নদের পাড়ে ব্যায়াম করতে শুরু করেছেন তাঁরা। ৭ নম্বর ঘাট, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
ফুল আর পাতার ফাঁকে খাবার খুঁজছে হরবোলা বা সবুজপাতা বুলবুলি পাখি। জুম কিং রিসোর্ট বাগান, রাঙামাটি, ১৩ নভেম্বর
শীতের সকালে ধানের বীজতলা প্রস্তুত করছেন তাঁরা। কৃষ্ণনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৩ ডিসেম্বর
কুষ্টিয়া থেকে খুলনার আড়তে এসেছে পেঁয়াজ। আড়ত থেকে পেঁয়াজ দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা। কদমতলা, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বর
মা কুকুরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতেছে ছানাটি। পুরোনো রেলস্টেশন এলাকা, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বর
জমির নিচু অংশের পানি সেচে মাছ ধরছেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজশাহী, ১৩ ডিসেম্বর
শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছেন দুই নার্সারি কর্মী। বাদামতলী, মিরসরাই, চট্টগ্রাম, ১৩ ডিসেম্বর
মসলা বাটার জন্য সিমেন্ট ও বালু মিশিয়ে পাটা তৈরি করছেন কারিগর। আশরতপুর, রংপুর, ১৩ ডিসেম্বর
গ্রামে এখন ধান কাটা ও মাড়াই শেষ। তাই দিনমজুরেরা কাজের খোঁজে শহরে ভিড় করছেন। শিমুলবাগ, রংপুর, ১৩ ডিসেম্বর
পদচারী–সেতু নির্মাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করছেন এলাকাবাসী। নাওজোড়, ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়ক, গাজীপুর, ১৩ ডিসেম্বর
