একঝলক (১৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব নদের পাড়ে ব্যায়াম করতে শুরু করেছেন তাঁরা। ৭ নম্বর ঘাট, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বরফুল আর পাতার ফাঁকে খাবার খুঁজছে হরবোলা বা সবুজপাতা বুলবুলি পাখি। জুম কিং রিসোর্ট বাগান, রাঙামাটি, ১৩ নভেম্বর
কুষ্টিয়া থেকে খুলনার আড়তে এসেছে পেঁয়াজ। আড়ত থেকে পেঁয়াজ দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা। কদমতলা, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বরমা কুকুরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতেছে ছানাটি। পুরোনো রেলস্টেশন এলাকা, খুলনা, ১৩ ডিসেম্বরজমির নিচু অংশের পানি সেচে মাছ ধরছেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজশাহী, ১৩ ডিসেম্বরশীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছেন দুই নার্সারি কর্মী। বাদামতলী, মিরসরাই, চট্টগ্রাম, ১৩ ডিসেম্বরমসলা বাটার জন্য সিমেন্ট ও বালু মিশিয়ে পাটা তৈরি করছেন কারিগর। আশরতপুর, রংপুর, ১৩ ডিসেম্বর গ্রামে এখন ধান কাটা ও মাড়াই শেষ। তাই দিনমজুরেরা কাজের খোঁজে শহরে ভিড় করছেন। শিমুলবাগ, রংপুর, ১৩ ডিসেম্বরপদচারী–সেতু নির্মাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন করছেন এলাকাবাসী। নাওজোড়, ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়ক, গাজীপুর, ১৩ ডিসেম্বর