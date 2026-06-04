একঝলক

একঝলক (৪ জুন ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
যশোরের বসুন্দিয়া থেকে আনা কাঁঠাল খুলনার সড়কের পাশে বিক্রি হচ্ছে। এসব কাঁঠাল আকার অনুযায়ী ৩০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দাম চাইছেন বিক্রেতারা। পাওয়ার হাউস মোড়, খুলনা, ৪ জুন
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
অসহনীয় গরম। অতিষ্ঠ জনজীবন। এরই মধ্যে পদ্মায় গোসল করতে নেমে দুরন্তপনায় মেতে উঠেছে শিশুরা। চর টেপুরা, চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর, ৪ জুন
বোরো ধান মাড়াই শেষে খড়গুলো বাড়ির পাশে গ্রামীণ পাকা সড়কে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছেন দুই গৃহবধূ। আছরউদ্দিন মোল্লার ডাঙ্গী, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৪ জুন
গরমে তালশাঁসের চাহিদা বেশি। তাই বিক্রির জন্য তালের কাঁদি কেটে নামাতে নিজেদের গাছে উঠেছেন এক ব্যক্তি। ওয়াজউদ্দিন মুন্সির ডাঙ্গী, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৪ জুন
প্রখর রোদের মধ্যে ধান শুকাতে দিয়েছেন কিষানি। প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে নিজের মাথার ওপর ধরেছেন ছাতা। সালেহপুর, সিলেট, ৪ জুন
লিচুর রাজধানী খ্যাত পাবনার ঈশ্বরদীতে পুরোদমে জমে উঠেছে বেচাকেনার হাট। বাজারে এসেছে সুস্বাদু ও রসালো বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু। মানভেদে ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ৪০০ টাকায়। আওতাপাড়া হাট, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৪ জুন
নিজের খেত থেকে ধনেপাতা সংগ্রহ করে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি কিষানি। দেবতাছড়ি গ্রাম, রাঙামাটি, ৪ জুন
নীল–কালো রঙের মৌটুসি পাখিটি মরা বাঁশের ডালে বসে ডাকাডাকি করছে। কুমড়া টিলা, রাঙামাটি, ৪ জুন
গরমে হাঁসফাঁস প্রাণিকুলের। এই গরমে কিছুটা স্বস্তি পেতে মাঠের মাঝখানে থাকা কাদাপানিতে গা ডুবিয়ে আছে মহিষের দল। ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম, ৪ জুন
জৈষ্ঠ্যের তীব্র গরমে চট্টগ্রাম নগরের কাতালগঞ্জ বড় মসজিদের পাশের টিউবওয়েলে পানি সংগ্রহ করতে ভিড় করছেন শ্রমজীবী মানুষ, রিকশাচালক ও পথচারীরা। অনেকে বোতলে করে পানি নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেউ মাথা ও মুখে পানি ছিটিয়ে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ৪ জুন
ঈদুল আজহার ছুটি শেষে আবারও কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ডকইয়ার্ড এলাকায়। আগুনে উত্তপ্ত লোহা আর দক্ষ কারিগরদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে জাহাজ ও ট্রলারের প্রপেলার। তেলঘাট, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, ৪ জুন
ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স ও প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে কালশী বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে গৃহস্থালি সরঞ্জাম ও নগদ অর্থসহায়তা দেওয়া হয়। কালশী, মিরপুর, ঢাকা, ৪ জুন
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