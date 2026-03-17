একঝলক (১৭ মার্চ ২০২৬)

গাছের ডালে কচি জামরুলের থোকা। সেনহাটি, খুলনা, ১৭ মার্চউন্নয়নকাজে সড়কের একপাশ বন্ধ থাকায় সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম, ১৭ মার্চ
বিজ্ঞাপন
বাঁশের লাঠির মাথায় পলিথিন বেঁধে ধান খেতে পুঁতে রাখা হচ্ছে। বাতাসে পলিথিন উড়লে একধরনের শোঁ শোঁ শব্দ হবে, তাতে ভয়ে পালিয়ে যাবে ইঁদুর, বাঁচবে ফসল। চর কৃষ্ণপুর, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ১৭ মার্চ
বিজ্ঞাপন
মাড়াই শেষে বাড়ির সামনের সড়কের পাশে খেসারি ডাল ঝেড়ে নিচ্ছেন তিনি। আদমপুর, ফরিদপুর, ১৭ মার্চকাপ্তাই হ্রদ থেকে ধরা মাছ বাছাই করা হচ্ছে। বুড়িঘাট, নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ১৭ মার্চচৈত্র মাসে পবিত্র ‘বারুণী’ স্নানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। শান্তিবাগ ঘাট, মৌলভীবাজার, ১৭ মার্চগঙ্গাপূজায় একে অপরের কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দিচ্ছেন হিন্দু নারীরা। সাঙ্গু নদী পাড়, বান্দরবান, ১৭ মার্চঈদে মেলায় বিক্রির জন্য মাটির তৈরি ব্যাংক ও পুতুল রং করার কাজে ব্যস্ত পাল পাড়ার শিল্পীরা। সেনহাটি, দিঘলিয়া, খুলনা, ১৭ মার্চলেকের পারে ছানা নিয়ে এসেছে বানরটি। গাজীপুর সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৭ মার্চ