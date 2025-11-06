এক ঝলক (৬ নভেম্বর ২০২৫)

বরই ফুলের ওপর বসেছে বোলতা। কৈয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৬ নভেম্বর
জলাশয় থেকে সংগ্রহ করা শামুক ভাঙছেন এক চিংড়িচাষি; ঘেরের গলদা চিংড়ির খাবার হিসেবেই ব্যবহৃত হয় এসব শামুকের শাঁস বা মাংস। কৈয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৬ নভেম্বর
নীল রঙের কাঁটামেহেদি ফুলে বসেছে প্রজাপতি। ভুয়ো আদাম, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বর
ফুটে আছে শ্বেত কাঞ্চন ফুল। কলকপাড়া ঘিলাছড়ি, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বরগুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের ডালে নিশ্চুপ বসে আছে একলা শালিক। কুদুকছড়ি, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বরগাছতলা থেকে শিউলি ফুল কুড়াচ্ছে শিশুরা। পুরোনো মসজিদ মোড়, রাজশাহী, ৬ নভেম্বরপেঁয়াজের বাজার চড়া। তাই বেশি লাভের আশায় আগাম জাতের পেঁয়াজ বীজ বপন করেছেন তিনি। এখন সেই পেঁয়াজখেতে চলছে পরিচর্যা। বিরামপুর, দিনাজপুর, ৬ নভেম্বরবটফল খাচ্ছে হলদে–পা হরিয়াল পাখি। নরসুন্দা নদীর পাড়, কিশোরগঞ্জ, ৬ নভেম্বরসাপ্তাহিক হাটে পাহাড়ি চাষিরা বিক্রি করছেন নিজেদের বাগানের কলা। ঘিলাছড়ি, নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বরদুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল বেলা জমিতে আলু রোপণের কাজে যাচ্ছেন এই নারী কৃষিশ্রমিকেরা। কামদেবপুর, রংপুর, ৬ নভেম্বর