একঝলক (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

বিল থেকে গবাদিপশুর জন্য ঘাস কেটে নৌকায় ফিরেছেন একজন। সাচিয়াদাহ, তেরখাদা, খুলনা, ২৬ সেপ্টেম্বরপূজা উপলক্ষে মৃৎশিল্পীরা এখন নানা ধরনের তৈজসপত্র তৈরিতে ব্যস্ত। মাটির তৈজসপত্র তৈরি শেষে রোদে শুকাতে দেওয়া হচ্ছে। মহেশপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বরদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা আসন্ন। শেষ সময়ে প্রতিমা সাজাতে ব্যস্ততা মন্দির ও মণ্ডপগুলোতে। শিবরামপুর, পাবনা, ২৬ সেপ্টেম্বরমাটির তৈরি নানা ধরনের তৈজস ট্রলারে তোলা হচ্ছে। এসব তৈজস ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। মহেশপুর, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বরবিলে মাছ শিকারে ব্যস্ত জেলেরা। হাদল, ফরিদপুর, পাবনা, ২৬ সেপ্টেম্বররক্তলাল কলাবতী ফুলে বসেছে ভ্রমর। মোরঘোনা, রাঙামাটিতিস্তার চরে ফুটে আছে সফেদ কাশফুল। শরতের সেই মনোলোভা সৌন্দর্য দেখতে সাইকেলে চড়ে এসেছে দুই কিশোর। গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২৬ সেপ্টেম্বরঅক্টোবর থেকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে লাইফগার্ড সেবা বন্ধ হলে পর্যটকদের ঝুঁকি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট, কক্সবাজার, ২৬ সেপ্টেম্বরবিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবন নিয়ে অংশ নেয়। ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম, ২৬ সেপ্টেম্বরফুটপাতে কম দামে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জুতা। গুলিস্তান, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বরমাস শেষ হতে চলেছে। অনেকেই বাড়ি পরিবর্তন করে মালামাল নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য ছুটির দিনটি বেছে নেন। টেকনিক্যাল মোড় এলাকা, মিরপুর, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বরসচেতনতা থেকে নিজের সন্তানদের সাঁতার শেখাতে লেকের পানিতে নেমেছেন এক অভিভাবক। জিয়া উদ্যান–সংলগ্ন ক্রিসেন্ট লেক, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বরসড়ক দখল করে বসেছে বাজার। এতে সড়ক সরু হয়ে যানজটে আটকে থাকতে হয় চলাচলকারীদের। মিরপুর ১ নম্বর থেকে টেকনিক্যাল মোড় সড়কের টোলারবাগ এলাকা, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাপ্তানবাজারে প্রতি শুক্রবার জমে ওঠে কবুতরের হাট। এতে অংশ নেন অনেক শৌখিন কবুতরপ্রেমীও। কাপ্তানবাজার, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর