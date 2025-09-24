একঝলক (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আকাশে ডানা মেলেছে চিল। দামোদর, ফুলতলা, খুলনা, ২৪ সেপ্টেম্বর
মাটির পরিবর্তে নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়া ব্যবহার করে সবজির চারা লাগিয়েছেন এক উদ্যোক্তা। ভরিয়া, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর
দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা আবাসিক হলের সামনের মাঠে জমে আছে বৃষ্টির পানি। সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বর, বগুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর
মারমা জনগোষ্ঠীর নারীরা দল বেঁধে পাহাড়ি ছড়ায় যাচ্ছেন। ব্যাঙছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২৪ সেপ্টেম্বরবাঁশের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করতে বসেছেন এক বিক্রেতা। ফুলতলা বাজার, খুলনা, ২৪ সেপ্টেম্বরপথের ধারে ফুটেছে ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বরসাপ্তাহিক হাটে জুমের পাকা বেগুন বেচাকেনা হচ্ছে। স্টেডিয়াম এলাকা, রাঙামাটি, ২৪ সেপ্টেম্বরবিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে আদা ফুলের আঁটি। কল্যাণপুর, রাঙামাটি, ২৪ সেপ্টেম্বরগাছে বানানো কোটরের সামনে বসে আছে কাঠঠোকরা পাখি। সচরাচর, কিশোরগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বরপুকুরে ফুটেছে পদ্মফুল। হাঁসাইগাড়ী বিল, নওগাঁ, ২৪ সেপ্টেম্বরগাছের ডালে ঝুলছে জবা ফুল। ঝাউতলা, কুমিল্লা, ২৪ সেপ্টেম্বরমাছ ধরার জাল মেরামত করছেন এক জেলে। বালিয়ান, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, ২৪ সেপ্টেম্বর