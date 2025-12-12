একঝলক (১২ ডিসেম্বর ২০২৫)

ছুটির দিন বিকেলে ভাসমান বেলুন ও নৌকায় চড়ে উচ্ছ্বসিত শিশু ও তরুণ-তরণীরা। বাস্তুহারা ছাতার পার্ক, খুলনা; ১২ ডিসেম্বরবিক্রি নয়, বই দিয়ে বই নিতে হবে—এমন ভিন্ন ধারার বইমেলার আয়োজন করে খুলনা বুক রোড টিম। সেখানে ভিড় করেন অনেকে। শিববাড়ি মোড়, খুলনা; ১২ ডিসেম্বর
শীতের পিঠার মধ্যে অন্যতম চিতই আর ভাপা। সাতটি চুলায় পিঠা বানিয়েও বিক্রিতে হিমশিম খাচ্ছেন দোকানি। লালবাগ এলাকা, রংপুর; ১২ ডিসেম্বর
শীতকালে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় বেড়ে যায় বায়ুদূষণ। এই অস্বাস্থ্যকর বাতাসে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন রাজধানীবাসী। গাবতলী বেড়িবাঁধ এলাকা, ঢাকা; ১২ ডিসেম্বরশীত মৌসুমে লেপ-তোশকের চাহিদা বাড়ে। বিক্রির জন্য নেওয়া হচ্ছে লেপ-তোশক। ধোপাগুল এলাকা, সিলেট; ১২ ডিসেম্বরহাওর ও পাহাড়ঘেরা সিলেট অঞ্চলে বছরের এই সময় জন্মায় রেমা ফুল। এলাকায় অনেকে একে উলুফুল বলে। এই ফুল তৈরি ঝাড়ুর বেশ চাহিদা রয়েছে। এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা, সিলেট; ১২ ডিসেম্বরমেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে সারি বেঁধে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা। মেডিকেল কলেজ চত্বর, হাড়োকান্দি এলাকা, ফরিদপুর; ১২ ডিসেম্বরশিকার পর্ব শেষে বিরতি। দেয়ালের ওপর বসে আছে বকের একটি দল। রাজবাঁধ, ডুমুরিয়া, খুলনা; ১২ ডিসেম্বরকাপ্তাই লেক ভ্রমণে নৌযানে পর্যটকেরা। বড়াদম, রাঙামাটি; ১২ ডিসেম্বরসাপ্তাহিক ছুটির দিনে লালবাগ কেল্লায় ঘুরতে আসা মানুষ টিকিটের জন্য কাউন্টারের সামনে ভিড় করেছেন। লালবাগ কেল্লা, পুরান ঢাকা; ১২ ডিসেম্বরগ্রামীণ বিলে মাছ শিকারে নেমেছেন এক ব্যক্তি। মড়িয়া গ্রাম এলাকা, গাবতলী, বগুড়া, ১২ ডিসেম্বরচট্টগ্রামে ফুলকির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন করা হয় খুদেদের ম্যারাথন। নগরের ৩১টি বিদ্যালয়ের ৫২৯ জন শিক্ষার্থী এ দৌড়ে অংশ নেয়। সিআরবি, চট্টগ্রাম; ১২ ডিসেম্বররাজধানীর আকাশে কবুতরের ঝাঁক। ইট–কাঠের ঢাকায় এই দৃশ্য ভিন্ন এক অনুভূতি তৈরি করে। গাবতলী এলাকা, ঢাকা; ১২ ডিসেম্বর