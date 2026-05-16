একঝলক (১৬ মে ২০২৬)

ফুল থেকে মধু আহরণ করছে একটি ফড়িং। দিঘিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৬ মে
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
ধূলিধূসর ভাঙা সড়কে নসিমনে খড় নিয়ে যাচ্ছেন এক চালক। দেয়ানা, খুলনা, ১৬ মে
ভোরেই ঢাকা–সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট। সরাইল বিশ্বরোড মোড় গোল চত্বর এলাকায় যানবাহনের দীর্ঘ সারি। বিশ্বরোড মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৬ মে
দীর্ঘপথ হেঁটে পানি নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন প্রবীণ এক নারী। গরমে পানির কষ্টে থাকেন তাঁরা। যৌথ খামারপাড়া, রাঙামাটি, ১৬ মে
পাতাঝরা গাছের ডালে বিশ্রাম নিচ্ছে জোড়া ঘুঘু। গির্জাপাড়া, মৌলভীবাজার, ১৬ মে
কালিম পাখিটি ডোবায় জমে থাকা কচুরিপানায় খাবার খুঁজছে। কাঁঠালতলী, রাঙামাটি, ১৬ মে
গাছের ডালে ছোট পাখি সহেলী। কৃষি গবেষণাকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি, ১৬ মে
ভোরে একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে আছড়ে পড়ে। খুঁটিও রাস্তায় হেলে পড়ে। দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দু্য়ারপুর, ফরিদপুর, ১৬ মে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রথমবারের মতো সড়কপথে চাঁদপুর এসে ঘোষেরহাট এলাকায় বিশ্বখাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ডগ স্কোয়াডের সদস্যরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। ঘোষেরহাট, চাঁদপুর, ১৬ মে
মাঠে বোরো ধান কাটার ভরা মৌসুম চলছে। জমে থাকা পানির মধ্যে ধান কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন একদল কৃষক। কাজীপাড়া, কাহালু, বগুড়া, ১৬ মে
