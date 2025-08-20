একঝলক

একঝলক (২০ আগস্ট ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
নীল অপরাজিতার পাপড়িতে বৃষ্টির ফোঁটা। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২০  আগস্ট
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
বৃষ্টি ও বন্যার মধ্যে তাঁদের বাড়ি ফেরার পথ এই নৌকা। গোলডাংগি, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
বর্ষার পানিতে টইটম্বুর হয়ে আছে বিল-বাঁওড়। এই পানিতে মাছের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় জাল দিয়ে মাছ ধরছেন জেলেরা। সুলতান খাঁর ডাংগি, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
পাহাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে হলুদের ফুল। পাহাড়ে সবজি হিসেবে এ ফুলের কদর বেশি। মারমা বাজার, বান্দরবান, ২০ আগস্ট
উঠানে বসে বাহারি নকশার পাখা তৈরি করছেন এক নারী। মাগুরা তাইড়, শেরপুর, বগুড়া, ২০ আগস্ট
প্রখর রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে বেগুনখেতের আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষান–কৃষানিরা। টেংরা মাগুর, বগুড়া, ২০ আগস্ট
মাথায় সারের বস্তা নিয়ে শরতের সকালে জমিতে যাচ্ছেন এই চাষি। শেখপাড়া, রংপুর, ২০ আগস্ট
সবজি বাগানের ভেতর গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে গিরগিটি। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২০ আগস্ট
রংপুরের বাজারে এসেছে দেশি জাতের মালটা। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ২০ আগস্ট
সকালে ফুটবল খেলায় মেতেছে একদল কিশোর। জিলা স্কুল মাঠ, রংপুর, ২০ আগস্ট
জিনিয়া ফুল গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বেশি ফোটে। ফুল দীর্ঘসময় সতেজ থাকে বলে বাগান সাজানোর জন্য জনপ্রিয় এ ফুল। মাধবপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা, ২০ আগস্ট
আরও পড়ুন