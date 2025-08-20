একঝলক (২০ আগস্ট ২০২৫)

নীল অপরাজিতার পাপড়িতে বৃষ্টির ফোঁটা। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২০ আগস্ট
বৃষ্টি ও বন্যার মধ্যে তাঁদের বাড়ি ফেরার পথ এই নৌকা। গোলডাংগি, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
বিজ্ঞাপন
বর্ষার পানিতে টইটম্বুর হয়ে আছে বিল-বাঁওড়। এই পানিতে মাছের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় জাল দিয়ে মাছ ধরছেন জেলেরা। সুলতান খাঁর ডাংগি, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
বিজ্ঞাপন
পাহাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে হলুদের ফুল। পাহাড়ে সবজি হিসেবে এ ফুলের কদর বেশি। মারমা বাজার, বান্দরবান, ২০ আগস্টউঠানে বসে বাহারি নকশার পাখা তৈরি করছেন এক নারী। মাগুরা তাইড়, শেরপুর, বগুড়া, ২০ আগস্টপ্রখর রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে বেগুনখেতের আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষান–কৃষানিরা। টেংরা মাগুর, বগুড়া, ২০ আগস্টমাথায় সারের বস্তা নিয়ে শরতের সকালে জমিতে যাচ্ছেন এই চাষি। শেখপাড়া, রংপুর, ২০ আগস্টসবজি বাগানের ভেতর গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে গিরগিটি। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২০ আগস্টরংপুরের বাজারে এসেছে দেশি জাতের মালটা। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ২০ আগস্টসকালে ফুটবল খেলায় মেতেছে একদল কিশোর। জিলা স্কুল মাঠ, রংপুর, ২০ আগস্টজিনিয়া ফুল গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বেশি ফোটে। ফুল দীর্ঘসময় সতেজ থাকে বলে বাগান সাজানোর জন্য জনপ্রিয় এ ফুল। মাধবপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা, ২০ আগস্ট