একঝলক (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

উড়ে এসে চেয়ারের হাতলে বসেছে একটি ফড়িং। গণ্ডগ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রম, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সোয়েল রানা
গাছের ডালে বসে আছে ল্যাঞ্জা কসাই পাখি। পালিচড়া, রংপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
শুকনো গাছের খুঁটির ওপর একটি কালো ভ্রমর। ক্যামলং, বান্দরবান, ৩০ সেপ্টেম্বর
গরুর খাবারের জন্য ঘাস সংগ্রহ করছেন একজন। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান, ৩০ সেপ্টেম্বর
খেতের আলের পাশে বসানো ডারকি থেকে মাছ সংগ্রহ করছেন একজন। ভেলুপাড়া, রংপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
শীতকাল সামনে রেখে আগেভাগে লেপ তৈরির কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন কারিগরেরা। গৌরীপুর বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩০ সেপ্টেম্বর
সড়কের পাশে বসেছে বাঁশের হাট। বনানী, বগুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর
বিক্রির জন্য জমি থেকে কলা কেটে আনছেন এক চাষি। জমিদারপাড়া, রংপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
রেললাইনের ওপর একটি বিড়াল। রেলস্টেশন এলাকা, সিলেট, ৩০ সেপ্টেম্বর
বহুতল ভবনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন নির্মাণশ্রমিকেরা। স্টেশন রোড, সিলেট, ৩০ সেপ্টেম্বর
লক্ষ্মীপূজার আগে বিক্রির জন্য বানানো সরায় রংয়ের আঁচড় বুলিয়ে নিচ্ছেন এক নারী। বাহিরদিয়া, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর
লোহা গলিয়ে কাঁচি তৈরি করছেন দুই কামার। দোগাছি, পাবনা, ৩০ সেপ্টেম্বর
