এক ঝলক (১ জানুয়ারি ২০২৬)

শীতের সকালে দলবেঁধে হাঁটতে বেরিয়েছেন স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা। ধোপাদিঘির পাড়, সিলেট, ১ জানুয়ারি। ছবি: আনিস মাহমুদখেত থেকে তুলে আনা শাক বিক্রির জন্য আঁটি বাঁধা হচ্ছে। বন্দরবাজার, সিলেট, ১ জানুয়ারিসকাল সকাল পাড়ায় সাইকেলে করে এসেছেন প্লাস্টিকের তৈজসপত্র বিক্রেতা। বাড়ির প্রয়োজনীয় বাসন কিনতে দাঁড়িয়েছে নারীরা। জলমা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ১ জানুয়ারিচরাঞ্চল থেকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধঞ্চেগাছ সংগ্রহ করে ফিরছেন এই ব্যক্তি। পালডাঙ্গী, ফরিদপুর, ১ জানুয়ারিকাঁকড়া আহরণে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞায় সুন্দরবন থেকে লোকালয়ে ফিরে নৌকাগুলো নদীর তীরে বেঁধে রেখেছেন জেলেরা। শাকবাড়িয়া নদীর তীর, কয়রা, খুলনা, ১ জানুয়ারিকাপ্তাই হ্রদে জেগে ওঠা চরে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে সাদা বক। রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি, ১ জানুয়ারিকনকনে ঠান্ডা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ইটের পিলারের আড়ালে বসে আছে বানরটি। স্বর্গপুর বনভাবনা কেন্দ্র, রাঙামাটি, ১ জানুয়ারি