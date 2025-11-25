একঝলক (২৫ নভেম্বর ২০২৫)

কুমড়া ফুলে মধু সংগ্রহে বসেছে মৌমাছি। মধ্যক্যাতুলি, গাবতলী, বগুড়া, ২৫ নভেম্বরপিঠা তৈরির মৌসুম সামনে রেখে পালপাড়ায় ছাঁচ বানাতে ব্যস্ত এক নারী। বাহিরদিয়া, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ২৫ নভেম্বর
হেমন্তের সকালে সবজিখেত পরিচর্যায় ব্যস্ত এক নারী। মধ্যক্যাতুলি, গাবতলী, বগুড়া, ২৫ নভেম্বর
কুয়াশাঘেরা ভোরে উঁকি দিচ্ছে সূর্যের সোনালি আভা। হরিরামপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ২৫ নভেম্বরভোরবেলায় সবজিখেতে পানি দিতে চলেছেন তিনি। তিন টিলা, সিলেট, ২৫ নভেম্বরশুকিয়ে আসা হাওরের জমিতে তৈরি করা বীজতলায় সেচ দিচ্ছেন কৃষক। উফতার হাওর, সিলেট, ২৫ নভেম্বরদল বেঁধে ধান কাটতে চলেছেন পাহাড়ি নারী-পুরুষেরা। বেলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২৫ নভেম্বরঠোঁটে ফড়িং নিয়ে উড়াল দিয়েছে একটি পাখি। বগাপাড়া, কাউখালী, রাঙামাটি, ২৫ নভেম্বর বালুর মধ্যেই ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ভুলিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৫ নভেম্বর নদীতে ডিঙিনৌকা ভাসিয়ে মাছ ধরছেন দুজন। রণতিথা, সিরাজগঞ্জ, ২৫ নভেম্বরগাছ থেকে আধা পাকা তেঁতুল তুলে বিক্রি করতে আনা হয়েছে। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ২৫ নভেম্বর