এক ঝলক (৬ জানুয়ারি ২০২৬)

মৃদু শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে সকালে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছেন এই কৃষক। মাঝদিয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৬ জানুয়ারি কনকনে শীতে সন্তানকে শীতের পোশাক পরিয়ে কাজে বেরিয়েছেন এই মা। গিলাতলা, খুলনা, ৬ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
ফুলের ওপর বসেছে ছোট্ট প্রজাপতি। রাঙাদ্বীপ রিসোর্ট বাগান, রাঙামাটি, ৬ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
৪. তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে কুয়াশাঘেরা সকালে সন্তান কোলে নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন পাহাড়ি নারী। শুকরছড়ি, রাঙামাটি, ৬ জানুয়ারি। ছবি: সুপ্রিয় চাকমামাঠ থেকে ফুলকপি তুলে তা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পিরুজালী, গাজীপুর, ৬ জানুয়ারিদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ রাজশাহীতে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এই তীব্র শীতের মধ্যেও কাজের সন্ধানে এসেছেন শ্রমজীবী মানুষেরা। তালাইমারী মোড়, রাজশাহী, ৬ জানুয়ারিহাট থেকে পাট কিনে তা ভ্যানে করে পাটকলে পৌঁছে দিচ্ছেন ভ্যানচালকেরা। সাবগ্রাম, বগুড়া, ৬ জানুয়ারিখামারে ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা শীতে জবুথবু হয়ে বসে আছে। সাবগ্রাম, বগুড়া, ৬ জানুয়ারিশীতে কাতর বানরছানাকে কোলে আগলে ধরে আছে মা বানর। বিনোদন উদ্যান ও চিড়িয়াখানা, রংপুর, ৬ জানুয়ারিকুয়াশা ও ঠান্ডা উপেক্ষা করে স্কুলের পথে চলেছে শিশুরা। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ জানুয়ারিকনকনে শীতের সকালে গ্রামীণ পিচঢালা পথ ধরে গন্তব্যে যাচ্ছেন তাঁরা। যোগাইপুর, বগুড়া, ৬ জানুয়ারিসাইকেলের সামনে-পেছনে হরেক রকমের প্লাস্টিকের পণ্য নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বিক্রি করেন তিনি। তালতলা, সিলেট, ৬ জানুয়ারিগত কয়েক দিন ধরে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে সিলেট। সুরমা নদী, কিনব্রিজ, সিলেট, ৬ জানুয়ারি