একঝলক (২১ মার্চ ২০২৬)

ঝুড়িভর্তি কলার ছড়া মাথায় চেপে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। শৈলপ্রপাত এলাকা থেকে তোলা, বান্দরবান, ২১ মার্চ
ছবি: মং হাই সিং মারমা
ঈদুল ফিতরের আগে কয়েক দিন সিলেটের কদমতলী বাস টার্মিনাল এলাকায় ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। তবে ঈদের দিন সেই চিত্র ভিন্ন—যাত্রীর চাপ না থাকায় ফাঁকা বাস টার্মিনাল। যাত্রীদের চেয়ারে বসে মুঠোফোনে অলস সময় কাটাচ্ছেন এক ব্যক্তি। কদমতলী বাস টার্মিনাল, ২১ মার্চ
বৃষ্টিস্নাত রঙ্গন ফুল আরও সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। পৌর কবরস্থান, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২১ মার্চ
ঈদমেলায় ঝালমুড়ি আর আচার দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শিশুরা। বালারঘাট, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২১ মার্চ
বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পিণ্ডচরণে এসে দান করা বস্তু নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। বলপিয়ে আদাম, খাগড়াছড়ি, ২১ মার্চ
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। রণতিথা এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২১ মার্চ
