একঝলক (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

পাতাঝরা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। খেপ্পোপাড়া, রাঙামাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি লাউগাছের ডগায় কুঁড়ি ও ফুল—সবুজে ভর করে আগাম ফলের ইশারা। লেমুছড়ি, রাঙামাটি, ৮ ফেব্রুয়ারি
কুয়াশামাখা ভোরে শোলার ভেলায় ময়ূর নদী পার হচ্ছেন তিনি। দারোগার ভিটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৮ ফেব্রুয়ারি
নদীর বুকে আলো-ছায়ার খেলায় একা নৌকা, সঙ্গী শুধু পাখির উড়ান। সুরমা নদী, মাছিমপুর, সিলেট, ৮ ফেব্রুয়ারি যমুনার জেগে ওঠা চরে ঘাস খাচ্ছে ভেড়ার পাল। পাকুল্লা, সোনাতলা, বগুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি যমুনার খেয়াঘাট এলাকায় ছুটে চলছে ঘোড়ার গাড়ি। হাসনাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারিসিলেট নগরের বিভিন্ন এলাকায় খাওয়ার পানির সংকট চলছে। তাই দূর থেকে বোতলে করে খাবার পানি সংগ্রহ করে ফিরছেন এই নারী। রেলওয়ে স্টেশন এলাকা, সিলেট, ৮ ফেব্রুয়ারিকাপ্তাই হ্রদে রাতে পাতা জালে সকালে ধরা বড় রুই তুলছেন দুই জেলে। স্বর্ণটিলা, রাঙামাটি, ৮ ফেব্রুয়ারিভ্যানে সাজানো হরেক রকমের খেলনা নিয়ে নগরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করবেন এই ফেরিওয়ালা। স্টেশন রোড, সিলেট, ৮ ফেব্রুয়ারিসকালে দক্ষিণ আকাশে ঝুলে আছে আধখানা চাঁদ। চক্রাখালী, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৮ ফেব্রুয়ারি