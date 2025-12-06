একঝলক (৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

ফুটেছে রোজেলা ফুল। জামিরা, ফুলতলা, খুলনা, ৬ ডিসেম্বরজলাশয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মাছের খাবার। জয়সাগর দীঘি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর
বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে পাহাড়ের বাংলা কলা। ঘিলাছড়ি গ্রামীণ হাট, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বর
আমন ধান কাটা প্রায় শেষ। এখন বেচাকেনা হচ্ছে ধানের খড়। গোখাদ্য, মাশরুম চাষসহ বিভিন্ন চাষপদ্ধতিতে ধানের খড়ের চাহিদা রয়েছে। কুতুকছড়ি, রাঙামাটি, ৬ নভেম্বরছুটির দিনে গ্রামের মাঠে ফুটবল খেলায় মেতে উঠেছে শিশু–কিশোরেরা। ভুলিরপাড়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৬ ডিসেম্বরপুকুরের ওপর সাদা বকের উড়াল। জামিরা, ফুলতলা, খুলনা, ৬ ডিসেম্বরজালে শোলার টুকরা লাগিয়ে নিচ্ছেন জেলে। শোলা নদীতে জাল ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ভাঙ্গারপাড়, চরবাড়িয়া, বরিশাল, ৬ ডিসেম্বরপঞ্চগড়ে জেঁকে বসতে শুরু করেছে শীত। রাতভর ঝরতে থাকা কুয়াশা থাকছে সকাল পর্যন্ত। ডাঙ্গাপাড়া, পঞ্চগড়, ৬ ডিসেম্বরলাহারহাট এলাকার কালাবদর নদের তীরের জমি থেকে গবাদিপশুকে খাওয়ানোর জন্য খড় কেটে ট্রলারে করে নিয়ে আসা হচ্ছে। তালতলী বাজার, চরবাড়িয়া, বরিশাল, ৬ ডিসেম্বর