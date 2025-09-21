একঝলক(২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পথের ধারে ফুটে আছে রুয়েলিয়া টিউবারোসা ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর
দুর্গাপূজায় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে নাড়ু-মোয়া বানানোর প্রচলন দীর্ঘদিনের। তাই তো নাড়ু বানানোর অন্যতম উপকরণ নারকেলের চাহিদা বেড়ে যায়। বিক্রির জন্য ট্রাক ভরে নারকেল এনেছেন ব্যবসায়ীরা। চেলোপাড়া সেতু, বগুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির প্রধান সঞ্চালন লাইনের পাইপ ফেটে যাওয়ার পর মেরামতের চেষ্টা চলছে। বাইমহাটী, টাঙ্গাইল, ২১ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
পিতৃতর্পণে পূর্বপুরুষদের তিল ও জল দান করা হয়। প্রতিবছর মহালয়া অমাবস্যা তিথিতে পিতৃতর্পণ করা হয় । মালতিনগর করতোয়া নদীর তীর, বগুড়া, ২১ সেপ্টেম্বরজালে ধরা পড়েছে কাঁচকি, পুঁটি, মলাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। কাপ্তাই হ্রদ, রাঙামাটি, ২১ সেপ্টেম্বরপোকামাকড় শিকারের আশায় ধানখেতের মাঝখানে পিলারে বসে আছে ফিঙে পাখি। মিরেরচক, সিলেট, ২১ সেপ্টেম্বর ফলের আড়ত থেকে পাইকারি দরে কলা কিনেছেন খুচরা বিক্রেতা। খুচরা বিক্রির জন্য ভ্যানে করে নেওয়া হচ্ছে দোকানে। শাহজালাল সেতু, সিলেট, ২১ সেপ্টেম্বরপাহাড়ি এক কিষানি। নিজের খেতের ফসল বিক্রি করতে এসেছেন শহরে। রিজার্ভ বাজার, রাঙামাটি, ২১ সেপ্টেম্বরসকালবেলা নৌকা নিয়ে সুরমা নদীতে মাছ শিকারে নেমেছেন তিন মৎস্যজীবী। নদীর পানিতে নৌকায় ভেসে ভেসে মাছ শিকার করছেন তাঁরা। মেন্দিবাগ, সিলেট, ২১ সেপ্টেম্বরদুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকে পৃথিবীতে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন ভক্তরা। দুর্গাবাড়ি মন্দির, ময়মনসিংহ, ২১ সেপ্টেম্বর