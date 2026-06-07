একঝলক (৭ মে ২০২৬)

ভোররাতের বৃষ্টির বিন্দু জমে আছে লিলি ফুলে। সাধনাপুর, রাঙামাটি, ৭ জুনঈদুল আজহার ছুটি শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলেছে। শিশুরত্ন কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড স্কুল, উত্তম বানিয়াপাড়া, রংপুর, ৭ জুন
বিজ্ঞাপন
ময়মনসিংহ-ধোবাউড়া সড়কের গোয়াতলা এলাকায় বালুবোঝাই ট্রাকসহ বেইলি সেতু ভেঙে পড়েছে। গোয়াতলা, ময়মনসিংহ, ৭ জুন
বিজ্ঞাপন
সাপ্তাহিক হাটে কাঁঠাল এনেছিলেন বাগানিরা। ক্রেতার অভাবে বিক্রি করতে না পেরে অনেকে নদীর ঘাটে কাঁঠাল ফেলে চলে যান। ফেলে যাওয়া কাঁঠাল পচে যাচ্ছে নদীর ঘাটে। বনরূপা সমতা ঘাট, রাঙামাটি, ৭ জুনবৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে পড়ে শালিকটি। বৃষ্টি শেষে পাখিটি গাছের ডালে বসে পালক ঝেড়ে নিচ্ছে। উলুছড়া পাহাড়, রাঙামাটি, ৭ জুনবৃষ্টিস্নাত ফুরুসগাছ। ভদ্রঘাট শেখপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ৭ জুনসবজির মাচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে গিরগিটি। মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৭ জুনমাঠে ফুটবল খেলছে শিশুরা। শিমুলিয়া, শিবালয়, মানিকগঞ্জ, ৭ জুনগ্রামের মাঠে ভুট্টা শুকাচ্ছেন কৃষক। ভাটিপাড়া, কুমিল্লা, ৭ জুনজমিতে জমে থাকা পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আটকে থাকা মাছ ধরছে শিশু–কিশোরেরা। পাগলাপীর, রংপুর, ৭ জুনবরইগাছের ডালে বসে আছে ঘুঘু। জলমা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৭ জুনরাস্তার দুই পাশে সারি সারি গাছ। গাছের ছায়াঘেরা পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে এক শিশু। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৭ জুন