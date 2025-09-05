একঝলক (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

বিল ডাকাতিয়া এলাকায় বছরজুড়ে জলাবদ্ধতা থাকে। ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাসই ডুবে থাকে পথঘাট, বসতভিটা। সেই জলমগ্ন বাস্তবতার মধ্যেও থেমে নেই জীবন। ডোঙায় চড়ে কচুরিপানা ঠেলে সেজেগুজে একটি অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন ৫ নারী। রঘুনাথপুর, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা, ৫ সেপ্টেম্বর
মানাস নদে এখন হাঁটুজল, সেখানে দল বেঁধে হাত দিয়ে কাদার ভেতর থেকে মাছ ধরছেন নানা বয়সের মানুষ। হাবু, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর, ৫ সেপ্টেম্বর
কয়েক দিনের টানা খরায় তিস্তা নদীতেও পানি কমেছে। নদীর মাঝখানে হাঁটুপানিতে মাছ ধরতে জাল ফেলছেন জেলেরা। চাতালপাড়, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর, ৫ সেপ্টেম্বর
তিস্তার চরে সবুজ হয়ে উঠেছে ধানখেত। সেই চরের জমিতে কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন এক কৃষক। কলাগাছি, গঙ্গাচড়া উপজেলা, রংপুর, ৫ সেপ্টেম্বরপাহাড়ি ঝিরির পথে ঝুড়িভর্তি মিষ্টিকুমড়া নিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক ম্রো নারী। সুয়ালক-লামা সড়ক, বান্দরবান, ৫ সেপ্টেম্বরকোমর তাঁতে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক রেদুইন বুনছেন এক তরুণী। সুয়ালক আমতলী তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া, বান্দরবান, ৫ সেপ্টেম্বরপ্রখর রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে খেয়া পারাপার হচ্ছেন দুর্গম চরাঞ্চলের বাসিন্দারা। হাসনাপাড়া স্পার, সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া, ৫ সেপ্টেম্বরফুলটির নাম বকফুল। দেখতে অনেকটা সাদা বক পাখির ঠোঁট বা দেহের মতো, তাই এটির নাম বকফুল। বকফুলের সবকিছুই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শাকতলা এলাকা, কুমিল্লা, ৫ সেপ্টেম্বরবেছে বেছে লাল টুকটুকে বট ফল খাচ্ছে বসন্তবাউরি পাখি। হাসনাপাড়া স্পার এলাকা, সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া, ৫ সেপ্টেম্বরবিলের মাঝখান থেকে নৌকায় করে গোখাদ্য হিসেবে তরুলতা নিয়ে আসা হচ্ছে। কাঁঠালতলি, ঝিনাইগাতী, শেরপুর, ৫ সেপ্টেম্বরজুমের ফসল তুলে সড়কের পাশে ঝুপড়ি তৈরি করে বিক্রির জন্য পসরা সাজাচ্ছেন পাহাড়ি এক তরুণ। কামিলা ছড়ি, রাঙামাটি