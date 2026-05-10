একঝলক (১০ মে ২০২৬)

মরা গাছের ডালে একটি শালিক। শিরোমণি, খুলনা, ১০ মেচলছে ধান মাড়াইয়ের কাজ। শিরোমণি, খুলনা, ১০ মে
পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটে শহরে যাত্রা। তনু রেখা ছড়া মুখ, রাঙামাটি, ১০ মে
সন্তান কোলে নিয়ে কাজে যাচ্ছেন তিনি। নারাইছড়ি, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, ১০ মেসবুজ পাতার ফাঁকে হলুদ জবার সৌন্দর্য। রাজবনবিহার প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ১০ মেরোদে শুকানো হচ্ছে খেত থেকে তুলে আনা বাদাম। গুরুই, নিকলী, কিশোরগঞ্জ, ৯ মেফুটে আছে লাল শাপলা। জহুরুল নগর, বগুড়া, ১০ মে।ছাগলকে চড়াতে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তেলিগাতী, খুলনা, ১০ মেগোবিন্দভোগ আম বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। স্টেশনসড়ক, রংপুর, ১০ মে