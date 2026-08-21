একঝলক

একঝলক (২১ আগস্ট ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
খেত থেকে পাট কেটে তা জলাশয়ে জাগ দিতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। তেরশ্রী, ঘিওর উপজেলা, মানিকগঞ্জ, ২১ আগস্ট
ছবি: আবদুল মোমিন
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে মুজাহিদুল ইসলাম বুলবুল হত্যার প্রতিবাদে সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা–কর্মী ও এলাকাবাসী। মদনপুর এলাকায়
সীতাকুণ্ডে ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের ইয়ার্ডে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত দিপু দাশ। জেলেপাড়া, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম, ২০ আগস্ট
ভ্রাম্যমাণ মিলে শর্ষে ভাঙিয়ে প্রতিদিন তেল বিক্রি করেন চুয়াডাঙ্গার মোজাম্মেল শেখ। আলীপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
শিশুদের জন্য কাগজের তৈরি খেলনা ও ফুল নিয়ে সকাল সকাল গ্রামাঞ্চলে ফেরি করতে যাচ্ছেন তিনি। পালডাঙ্গী এলাকা, ডিক্রির চর ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
গবাদি পশুর খাবারের জন্য ধঞ্চে ঘাস সংগ্রহ করে নৌকায় পাল উড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন এই কৃষক। বালিয়াডাঙ্গী এলাকা, ডিক্রির চর ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২০ আগস্ট
সকালের রোদে ঘাসের ওপর বসেছে সোনালি ফড়িং। তামাই ফকিরপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ২১ আগস্ট
রঙ্গন ফুলে বসেছে বাহারি প্রজাপতি। বড়াদম, রাঙামাটি
নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা। বালুর মাঠ, তিনপাড়া গ্রাম, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২১ আগস্ট
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামগামী লেনে তীব্র যানজট চলছে। বারপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২১ আগস্ট
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